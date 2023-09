El enfado de Halle Berry con Drake al usar una foto suya después de decirle que no: "Es una falta de respeto"

Halle Berry ha publicado un comentario en Instagram que va directamente dirigido al cantante Drake con el que muestra el enfado de la actriz con el artista.

En la publicación Halle escribe: "A veces tienes que ser el hombre más grande... ¡Incluso si eres mujer!".

Todo empezó porque Drake ha utilizado una foto de Halle Berry en los Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012 donde le están echando el popular slime verde de los premios por encima de la cabeza.

La imagen la publicó en su cuenta de Instagram para promocionar su nueva canción Slime You Out junto a la cantante SZA. Además, en la foto se puede ver que ha añadido en la esquina derecha inferior una anotación donde se lee: "Aviso para padres".

Halle Berry ha respondido a varias preguntas que algunos de sus seguidores le han hecho en el post de Instagram sobre qué le ha parecido que Drake usara su foto. Así en uno de ellos afirma: "No obtuvo mi permiso. Eso no está bien. ¡Pensé mejor en él! De ahí mi publicación de hoy. Cuando las personas que admiras te decepcionan, ¡tienes que ser una persona más grande y seguir adelante!".

Además, la intérprete asegura que ella le dijo expresamente que no utilizara la foto: "Él hizo que su agente llamara a mi agente y yo dije NO. No me gustó esa imagen de baba en toda mi cara en asociación con su canción. Y él eligió ¡Hacerlo de todos modos! Verás... esa es la falta de respeto. ¡No está bien!".

Otro usuario le dijo: "Aunque entiendo tu versión. Esa foto es propiedad de Getty Images. Así que estoy seguro de que obtuvo su permiso. Y pagó la tarifa. ¿Por qué estás enfadada?". A lo que Halle respondió: "Porque él me preguntó y yo le dije que NO, por eso. ¿Por qué preguntar si tienes la intención de hacer lo que quieres hacer? Eso fue lo que me jodió. No está bien. ¿Lo entiendes?".

"Se trata de principios e integridad. Estoy muy feliz de que muchos de ustedes entiendan eso", decía en otra de sus respuestas.

Drake y su equipo no se han manifestado de forma directa por lo ocurrido pero el cantante publicó el sábado una foto de él de espaldas en Instagram stories donde se podía leer en su camiseta: "¿Qué diablos está pasando?".

Una foto que muchos han considerado como una respuesta a la polémica con Halle Berry.

Halle Berry ya ha demostrado en más de una ocasión que no tiene ningún tipo de pudor o reparo en contestar o denunciar algo de forma pública. hace solo unos meses contestó a un usuario de la red social tras acusarla de llamar la atención por publicar una foto suya desnuda. Lo puedes ver en el vídeo de arriba.