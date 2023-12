Emma Watson explica por qué se "alegra tanto" de haber decidido dejar Hollywood: "Fue aterrador"

Emma Watson está saliendo poco a poco de su crisálida tras años muy alejada de la vida pública.

La querida Hermione de Harry Potter ha dejado aparcada en su vida la interpretación, y ha vivido -como tantos otros- unos transformativos años a raíz de la pandemia, donde se replanteó muchas cosas.

En un nuevo reportaje con Vogue, Emma explica que ha pasado por un momento crucial de cambio en una edad en la que no podía dejar se preguntarse, "¿Qué me está pasando?".

Todo esto le llevó a alejarse de Hollywood, donde se sentía atrapada, y priorizar otras cosas, y es que no ha estrenado ningún proyecto desde Mujercitas en 2019.

"Como estoy en una carrera que se mueve tan rápido, la decisión de tomarme un tiempo la sentí como una decisión enorme", reconoce.

"Querer volver atrás y escribir y estudiar y ponerme detrás de la cámara fue aterrador para mí porque nunca lo había hecho antes. Siempre había estado delante de la cámara, siempre he sido una actriz", admite, refiriéndose a haber vuelto a la Universidad de Oxford para un máster literario o haber dirigido un spot para Prada, una marca con la que colabora a menudo.

"Pero simplemente me alegro mucho de haberlo hecho, porque ahora tengo este sentimiento de tener mi propia voz y espacio creativo y tener el poder de una forma que no creo que haya conocido antes, más autonomía", explica Watson.

"Estoy muy contenta de haber permitido que todo fuera un caos por un tiempo y verdaderamente permitirme a mí misma no saber qué iba a pasar, porque lo que sé ahora, no lo cambiaría por nada", afirma orgullosa.

A sus 33 años, Emma parece más en paz que nunca consigo misma y su camino, y se preocupa más de sentirse bien con su yo interior que el yo que percibe el mundo.

"Tengo un asiento de primera fila con algunas de las personas más exitosas, bellas e increíbles del mundo. Y cuando tienes ese sitio, te queda muy muy claro que no hay absolutamente ningún nivel de éxito que te haga feliz o satisfecha si no te gusta cómo eres o no disfrutas lo que haces cuando nadie está mirando", reflexiona.

Aunque no descarta volver a ponerse frente a la cámara en algún punto, parece que Watson está centrada en otros caminos, por el momento.