Emma Roberts revela las dos películas de Julia Roberts que la consuelan mientras espera al "proyecto perfecto" para trabajar con su tía

La familia Roberts es una de las más famosas en Hollywood. Emma, Eric o Julia Roberts son algunos de sus miembros más conocidos, aunque esta última es la que siempre se ha llevado más focos gracias a películas inolvidables como Pretty Woman, La boda de mi mejor amigo, Erin Brockovich, Notting Hill o Magnolias de acero, película de la que no guarda buen recuerdo la actriz.

Su sobrina Emma ha seguido su propio camino, en cintas como Scream 4, Somos los Miller o series como Scream Queens y American Horror Story. Una carrera que comenzó como estrella infantil en Nickelodeon tras ver muy de cerca la fama gracias a su tía. "Es divertido y genial, pero hay una parte que da mucho miedo", dijo en una entrevista reciente destacando que "siempre quise abrirme mi propio camino".

Julia Roberts con su sobrina, la actriz Emma Roberts | Getty

Sin embargo, son muchos los que han pedido que sobrina y tía aparezcan juntas en la gran pantalla. Un hecho que se resiste, pero que Emma estaría encantada de que sucediera. Así lo ha confesado en una entrevista con Variety: "Me encantaría encontrar el proyecto perfecto para mí y mi tía, y sé que habrá algo. Pero nunca ha sido lo correcto. Ella es la mejor y quiero hacer algo con ella. Nos enviamos libros y hablamos de cosas, pero aún no ha habido nada bueno".

Eso sí, la actriz no ha ocultado su fanatismo por ella incluso en sus momentos más vulnerables: "Veo sus películas cuando estoy de rodaje y estoy sola. Tengo películas suyas descargadas en mi ordenador que veo para consolarme. La boda de mi mejor amigo y La pareja del año son mis películas seguras".

Rupert Everett y Julia Roberts en La boda de mi mejor amigo | TriStar Pictures

Emma Roberts culpa a Internet del fracaso de Madame Web

En esta misma entrevista, repasó uno de sus últimos films, Madame Web. La cinta de Dakota Johnson y Sydney Sweeney fue un sonoro fracaso de crítica y taquilla, pero Roberts ha asegurado que las redes sociales como TikTok exageraron los aspectos negativos.

Dakota Johnson y Sydney Sweeney rodando Madame Web en Nueva York | Cordon Press

"No me intimida el fracaso, y no me intimida que la gente tenga pensamientos negativos sobre algo. Personalmente, me encantó Madame Web. Disfruté mucho la película. Pensé que todos los que participaron en ella eran geniales. Creo que la directora, SJ Clarkson, hizo un trabajo increíble. Ella es la razón por la que quería hacer esa película", confesó.

"Si no fuera por la cultura de Internet y por que todo se convirtiera en una broma, creo que la recepción hubiera sido diferente. Y eso es lo que me desanima de muchas cosas, incluso de cosas que he hecho, es que ahora la gente se burla de todo", lamentó.