Dakota Johnson asegura horrorizada que no verá Madame Web y explica el motivo: "Oh Dios mío, no"

Dakota Johnson ya es una actriz de Marvel tras haberse estrenado Madame Web, la nueva película de la Casa de las Ideas que estaría dentro del Universo de SpiderMan.

La cinta cuenta la excepcional historia del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. Un thriller de suspense protagonizado por Dakota Johnson en el papel de Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso... si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Dakota Johnson en Madame Web | Cordon Press

Actualmente Johnson está promocionando la película y son muchas las entrevistas que está ofreciendo. Una de ellas ha sido a MagicFM donde Dakota no tiene pudor al afirmar: "Realmente no he visto la película".

"Probablemente no la veré, quizás algún día", dice con toda sinceridad provocando las risas de los presentes. Aunque, después la hija de Melanie Grifftih explica el motivo por no ha visto, no solo esta película, sino casi todas sus películas: "Para mí, es una manera de no tener una crisis existencial. No ver mis películas es como cuidarme a mí misma".

Momento en el que la entrevistadora le pregunta: "¿Buscas tu propio nombre en Google?". A lo que responde horrorizada: "¡No! Dios no. Oh, Dios mío, no".

Madame Web se estrenaba en cines el pasado 14 de febrero y junto a Dakota Johnson el reparto lo completan: Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Adam Scott, Emma Roberts y Tahar Rahim, entre otros.