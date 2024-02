El sufrimiento de Julia Roberts en este rodaje porque el director la tomó con ella: "Podía ser un auténtico hijo de puta"

Julia Roberts empezó su carrera como actriz a finales de los 80 y, aunque el personaje con el que se dio a conocer al mundo fue con Vivian en Pretty Woman, antes ya había hecho algunas películas importantes.

Una de ellas fue Magnolias de acero (Steel Magnolias) en 1989dirigida por Herbert Ross. En la cinta Roberts compartía reparto con otras actrices de renombre como: Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah y Olympia Dukakis.

Reparto de Magnolias de Acero con Julia Roberts | Cordon Press

La película es una oda a la amistad y la sororidad mientras cuentan la vida de 6 mujeres diferentes y de diferentes edades que viven en una pequeña ciudad sureña de Estados Unidos y se unen frente a la adversidad.

Ahora, la actriz Sally Field, que interpretaba a la madre de Julia, ha ofrecido una entrevista a Vulture hablando sobre la película y ha revelado lo mal que trató el director a Roberts durante el rodaje: "Herb fue muy, muy, muy duro con Julia", afirma.

"Si alguna vez hablas con Julia, ella te lo dirá. Todas nos unimos para apoyar a Julia, porque ella era la bebé. Ella era una especie de recién llegada. Y era maravillosa, y él simplemente se metía con ella. Fue horrible", recuerda.

Jane Fonda con el director Herbert Ross en 1978 por California Suit | Cordon Press

Entonces en la entrevista le preguntan por el motivo de ese comportamiento: "Podía ser un auténtico hijo de puta, por eso", dice mientras se ríe.

"Algunas personas simplemente necesitan tener a alguien con quien meterse. Pero todos acudimos en su ayuda, y recuerdo que una vez Dolly simplemente se volvió contra él, siempre con humor, pero generalmente con el humor más vulgar que jamás hayas escuchado, de modo que era como si literalmente no tuvieras una pierna sobre la que apoyarte".

Field asegura que con ella no tuvo esa actitud porque "no se atrevía": "Quiero decir, no me importan las correcciones, pero discutiré si no tiene sentido para mí. Pero si vas a ser malo conmigo, entonces encontrarás una guerrera. Puede que sea pequeña, pero no querrás hacer eso".