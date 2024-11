¿Por qué Wanda no sale en Agatha All Along? Su creadora explica qué pasó con los rumores

La factoría Marvel ha pasado por una racha complicada en los últimos tiempos donde sus proyectos (de cine y televisión) no han tenido la gran acogida y éxito de la era de los Vengadores.

No obstante los que amaron la serie de WandaVision tenían muchas esperanzas en su "spin-off" centrado en la bruja Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn.

Agatha All Along (Agatha ¿Quién si no?) en español ha sido un soplo de aire fresco y ha ido ganando adeptos cada semana con el boca a boca, sorprendiéndose con cada giro.

Ahora que ha terminado, su showrunner Jac Schaeffer (la misma que en WandaVision) ha aclarado algunas 'decepciones' de aquellos que esperaban ver a la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen hacer un cameo o visitar a su hijo.

"Realmente no llegó a ser una conversación de verdad-verdad, y siendo clara, es una cuestión mucho más grande a nivel de casting, logística, disponibilidad y presupuesto", explica Schaeffer a THR.

"Además, para mí, a nivel creativo no sentía que fuera justo para el personaje de Agatha. Esta es su historia, y la idea de traer a Wanda parecía que alteraría eso de alguna manera", reconoce también.

"Amo a Wanda con locura, y creo que es parte de la serie en el sentido de que las repercusiones de sus actos afectan a esta historia. Por supuesto, también tenemos a su hijo, y le hemos posicionado teniendo unos particulares sentimientos sobre Wanda, y no directamente dispuesto a aceptarla. Así que estoy interesada en ver dónde nos lleva ese hilo en el MCU", añade de forma un tanto misteriosa.

Sobre si tendremos una segunda temporada con Agatha y compañía, Jac ya aclaró que siempre había visto la serie como una historia completa, y por el momento no hay planes para continuarla.