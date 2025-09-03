¡Pillada! El enfado de Anne Hathaway en el rodaje de El diablo viste de Prada 2, vuelve a ser viral tras su caída

La secuela de El diablo viste de Prada está en pleno rodaje y ya hay muchos vídeos circulando en redes sociales de algunas de las escenas que están dejando pistas de los looks y escenarios que podremos ver en 2026, cuando se estrene la película.

Uno de esos vídeos, ya viral, fue la caída de Anne Hathaway por unas escaleras al romperse su tacón. La actriz se levantó rápidamente, tranquilizando a todos los allí presentes y continuando como si nada con la grabación.

Incluso, ella misma compartía después un vídeo en Instagram en el que comparaba el último resbalón con el de su personaje en Princesa por sorpresa, escribiendo: "Veinte años después, me sigocayendo para vosotros...", junto a un emoticono de un corazón.

Pero ese no ha sido el único momento viral protagonizado por la actriz. En un vídeo compartido por People se ve a Anne interrumpiendo brevemente una escena tras escuchar disturbios causadospor fotógrafos.

La actriz camina hacia ellos y con calma y firmeza les dice: "Tenéis que relajaros. Hoy hay niños en el plató. ¿Sabéis todos que hay niños en el plató? Así que relajaos todos y vamos a pasar un díamuy agradable porque tenemos niños aquí. Gracias".

El rodaje comenzó en junio de 2025, con un reparto que cuenta con el regreso de figuras emblemáticas como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, así como nuevas incorporaciones, incluyendo a Kenneth Branagh.