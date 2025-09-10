Dwayne Johnson deja atrás su físico musculado tras bajar mucho de peso pero quiere perder más: "Era algo que ansiaba hacer"

Dwayne 'La Roca' Johnson siempre se ha caracterizado por su físico robusto y extremadamente musculado, una marca personal que ha definido tanto su carrera tanto como luchador profesional como sus papeles en Hollywood, desde personajes de acción hasta superhéroes y por los que se ha sentido "encasillado" en la industria.

Sin embargo, el actor ha sorprendido al revelar que está transformando radicalmente su imagen, dejando atrás ese cuerpo imponente, para adaptarse a un nuevo y muy distinto papel en la gran pantalla.

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde el actor promocionaba su película The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie y que se estrena el 3 de octubre, Dwayne ha aparecido luciendo notablemente más delgado.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en la promoción de The Smashing Machine en el TIFF | Cordon Press

Johnson ha explicado que tras haberse enfocado en aumentar masa muscular para interpretar al luchador de MMA Mark Kerr en la cinta que coprotagoniza junto a Emily Blunt, debe adelgazar para dar vida a un personaje "caprichoso y excéntrico" de unos setenta años, conocido como el 'Chicken Man', cuya mejor amiga es una gallina de la misma edad.

En una entrevista con Variety en la que hablaba sobre su personaje en Lizzard Music, también dirigida por Safdie, el actor de Fast and Furious decía: "Benny me propuso esto después. Y tras unos 45 minutos, la presentación terminó y dije: 'Soy tu hombre pollo'".

Según el intérprete, esta transformación sigue en curso y aún tiene un "largo camino por recorrer".

"Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en The Smashing Machine". En tono de broma, comentaba que su dieta ahora incluía "comermenos pollo" para propiciar el cambio.

El actor también ha comentado su cambio, para la cinta que promociona ahora, en la rueda de prensa del TIFF: "Esta transformación era algo que ansiaba hacer. He tenido mucha suerte de tener la carrera que he tenido a lo largo de los años y de hacer las películas que he hecho", según recogía el Daily Mail..

"Cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, puede convertirse en una cuestión de taquilla. Y persigues la taquilla, y puede ser muy ruidosa y rotunda y puede empujarte a una categoría y a un rincón", explicaba el actor.

Ahora, Johnson está listo para abrazar un papel completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver, demostrando así su versatilidad.