Dwayne Johnson habla sobre la "complicada" relación con su padre y su muerte repentina

En enero de 2020 falleció Rocky Johnson, leyenda de la lucha libre y padre de Dwayne Johnson. El actor sintió profundamente la pérdida de su mentor, al que calificó en una emotiva carta como su "héroe".

Un año más tarde se estrenó 'Young Rock', la serie de la NBC que repasa los momentos más importantes de la estrella, con actores interpretando a su familia en las distintas etapas de su vida. A su padre le da vida Joseph Lee Anderson y sobre su papel ha hablado recientemente.

'La Roca' ha repasado en ET lo que significó su padre cuando era un niño: "Era hijo único y tenía una relación complicada con mi padre, aunque él era mi héroe cuando yo era un niño pequeño".

"Pero algunas de las cosas y las lecciones que aprendí de mi padre no me di cuenta de lo importantes eran hasta años después", dijo Johnson. "Y, para ser honesto contigo, no me di cuenta de lo importantes que eran hasta que falleció", confesó

"Tengo una relación de cariño con mi madre y la apoyo, pero no me di cuenta de todas las lecciones que mi madre me pudo enseñar a lo largo de los años porque estuve cerca de ser arrestado y fui un idiota en algunos momentos de mi vida", se sinceró sobre el papel de su madre.

Debido al carácter súbito de la muerte de Rocky Johnson, debido a un infarto de corazón, el actor no pudo despedirse de él: "Daría cualquier cosa en este momento para darle un gran abrazo y un gran beso antes de partir y solo decir 'gracias y te amo y te respeto'".

"Sabes, cuando perdemos a seres queridos de esta forma, tenemos que pasar por nuestro propio proceso. Pero cuando mi padre falleció, miras hacia atrás, y sé que mucha gente también se siente así", recordó, asegurando que ahora se siente más "cercano" a su padre que incluso cuando estaba vivo.

Sobre 'Young Rock', que estrena su temporada 2, el futuro Black Adam la ha calificado como "la experiencia más surrealista que he tenido en mi muy afortunada carrera": "Me río. Me estremezco. Se me llenan los ojos de lágrimas mientras veo esta experiencia que he vivido y ahora tengo la oportunidad de compartirla con el mundo".

