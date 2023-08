Gwyneth Paltrow anuncia que necesita un descanso de las redes sociales y "trabajar en vivir el presente"

Gwyneth Paltrow es una de las estrellas de Hollywood más sinceras sobre su vida y también una de las más queridas en el mundo cinematográfico por actuar en películas como 'Iron Man', 'Shakespeare in Love' y 'Seven'. La fundadora de Goop es una de las actrices más activas en su cuenta de Instagram y siempre nos sorprende con sus publicaciones gracias a la naturalidad con la que muestra su día a día.

De hecho, recientemente publicó con sus seguidores un carrusel de fotos de sus vacaciones en Italia, donde subió una imagen con su hijo, Moses, en sus stories de Instagram en la que posaba junto a él. Ambos miraban a cámara con las manos a los lados, en el que hemos podido apreciar lo mucho que se parece a su padre, Chris Martin.

Y, es que, ahora ha compartido una publicación contándole a sus seguidores que ha decidido tomarse un descanso y alejarse de las redes sociales por el momento. Lo ha acompañado de una imagen de ella en un lugar nocturno sentada bajo un árbol.

"Llevo esta energía de luna llena conmigo mientras me tomo un descanso de las redes sociales. Voy a trabajar en vivir el presente. Feliz verano", anunció Paltrow. Una decisión que ha sido apoyada por otras celebridades como Katy Perry, quien comentó "Sé que no verás esto, pero apoyo tu mensaje". Eso sí, no fue la única porque sus fans también se han posicionado y la han apoyado: "Sin redes sociales descanso nooooo".

Sin embargo, esta decisión no durará demasiado, porque un día antes, la intérprete de 'Shakespeare in Love' compartió su nueva colaboración con Airbnb a través de sus redes sociales. Y, es que, la fundadora de Goop ofrece su mansión de Montecito, California, durante una noche para uno de sus seguidores.

"La soledad es una condición humana, pero en los últimos años, el aumento del aislamiento y nuestra falta de comunidad ha hecho que nuestras vidas estén aún más fragmentadas", explicó a sus seguidores. "@airnbnb tuvo la brillante idea de hacer algo para hacer el mundo un poco menos solo, por eso te invito a que te quedes en mi casa de huéspedes de Montecito por una noche", anunció a sus seguidores.