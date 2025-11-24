Macaulay Culkin explica su loco "nombre real" y porqué se lo cambió en 2019: "Lo hice todo por la broma"

Macaulay Culkin está celebrando una serie de eventos llamados A Nostalgic Night with Macaulay Culkin con motivo del 35 aniversario de Solo en Casa y el pasado 22 de noviembre estuvo en el Long Beach Convention and Entertainment Center en Long Beach, California.

Una vez en el evento, el popular actor infantil de los 90 explicó: "Mi nombre es Macaulay Macaulay Culkin Culkin", un nombre muy excéntrico, incluso para él.

La cosa es que en el 2018 Macaulay acudió a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde explicaba que quería cambiar su segundo nombre, que era Carson, y daba 5 opciones que él había escogido abriendo una votación entre los fans.

La elegida fue Macaulay Macaulay Culkin Culkin, aunque otra era Macaulay Kieran Culkin, haciendo honor a su hermano: "Macaulay Kieran Culkin. Eso sería genial. Amo a mi hermano. Entre él y yo tenemos exactamente un Oscar".

"Así que mi nombre es Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Si alguien se me acerca en el aeropuerto y me pregunta: 'Disculpe, ¿es usted Macaulay Culkin?', puedo decir: 'Bueno, Macaulay Culkin es mi segundo nombre'". "Lo hice todo por ese chiste, aseguraba.

Finalmente, meses después, el actor anunció por Twitter que había hecho efectivo el cambio legal de nombre.