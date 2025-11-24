ACTOR DE SOLO EN CASA
Macaulay Culkin explica su loco "nombre real" y porqué se lo cambió en 2019: "Lo hice todo por la broma"
Macaulay Culkin ha hablado sobre el cambio de nombre que realizó en el año 2019 y por qué lo cambió por este loco nombre.
Publicidad
Macaulay Culkin está celebrando una serie de eventos llamados A Nostalgic Night with Macaulay Culkin con motivo del 35 aniversario de Solo en Casa y el pasado 22 de noviembre estuvo en el Long Beach Convention and Entertainment Center en Long Beach, California.
Una vez en el evento, el popular actor infantil de los 90 explicó: "Mi nombre es Macaulay Macaulay Culkin Culkin", un nombre muy excéntrico, incluso para él.
La cosa es que en el 2018 Macaulay acudió a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde explicaba que quería cambiar su segundo nombre, que era Carson, y daba 5 opciones que él había escogido abriendo una votación entre los fans.
La elegida fue Macaulay Macaulay Culkin Culkin, aunque otra era Macaulay Kieran Culkin, haciendo honor a su hermano: "Macaulay Kieran Culkin. Eso sería genial. Amo a mi hermano. Entre él y yo tenemos exactamente un Oscar".
"Así que mi nombre es Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Si alguien se me acerca en el aeropuerto y me pregunta: 'Disculpe, ¿es usted Macaulay Culkin?', puedo decir: 'Bueno, Macaulay Culkin es mi segundo nombre'". "Lo hice todo por ese chiste, aseguraba.
Finalmente, meses después, el actor anunció por Twitter que había hecho efectivo el cambio legal de nombre.
Publicidad