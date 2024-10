Los desafortunados comentarios sobre el físico de Kate Beckinsale en estas fotos que no tienen en cuenta la triste razón que hay detrás

La revista Variety celebró el pasado jueves en Los Ángeles una gala para honrar a las mujeres más influyentes y exitosas del mundo del espectáculo en su evento Power of Women.

Entre las invitadas se encontraban Selma Blair, Amy Poehler, Elizabeth Banks y Kate Beckinsale, entre muchas otras. La aparición de la actriz Kate Beckinsale ha sido una de las más comentadas de la gala, y no por la razón que ella hubiera querido.

Kate Beckinsale en el evento de Variety | Gtres

La intérprete, visiblemente más delgada, lució un vestido que emulaba el atuendo de una bailarina. Entre los comentarios que se han podido leer en redes están algunos como "está irreconocible, claramente no está bien" o "se le ha ido de las manos, está en los huesos".

Una story subida por Kate Beckinsale a su cuenta personal | Instagram

Palabras publicadas en Internet que no han tenido en cuenta el difícil momento de salud que atraviesa la actriz, y que supimos hace unas semanas cuando Beckinsale decidió contestar a otro de estos comentarios sobre su físico.

Kate publicó en su perfil personal de Instagram unas imágenes en las que aparecía en ropa interior de color rosa. Un usuario decidió comentar: "ve a hacer unas sentadillas, creo que se te ha escapado el culo".

La actriz británica no dudó en responder a estas palabras: "No, en realidad, he visto a mi padrastro morir de una manera bastante impactante, mi madre tiene cáncer en etapa 4 y he perdido mucho peso por el estrés y el dolor, bastante rápido. Además he estado en el hospital durante seis semanas porque el dolor había provocado un agujero en mi esófago que me hizo vomitar grandes cantidades de sangre, y me ha resultado muy difícil comer y he trabajado muy, muy duro en una película que en realidad fue bastante desencadenante porque también involucraba el tema de la muerte de mi padre, así que realmente no me preocupa lo que pienses de mi culo".