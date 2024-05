Kate Beckinsale responde a todas las acusaciones de haberse operado la cara, tras meses ingresada en el hospital: "Pasa factura"

La actriz británica Kate Beckinsale se ha convertido en toda una estrella gracias a su participación en grandes proyectos cinematográficos como Pearl Harbor, Underworld o Vacancy. Durante los últimos años a través, principalmente, de sus redes sociales se ha mantenido muy cercana con sus seguidores.

Sobre su vida personal también ha sido muy abierta, incluso llegó a hablar de su alto coeficiente intelectual, pero en las últimas semanas ha estado ingresada en el hospital y subiendo fotos a Instagram sin aclarar el motivo. Días después de salir borró las fotos y después llegó una gran polémica en la que se le acusaba de haber estado ahí tanto tiempo para someterse a una cirugía estética. Ahora, Beckinsale ha tenido que responder a todas esas acusaciones de forma muy tajante, aunque no es la primera vez que le sucede como se puede ver en el vídeo de arriba.

"Odio hablar de esto porque odio añadir algo a esta conversación, pero lo hago porque el acoso insidioso de cualquier tipo con el tiempo pasa factura. Cada vez que publico algo (y por cierto, ese ha sido el caso desde que tenía 30 años) me acusan de haberme sometido a una cirugía irreconocible/ de usar bótox usando rellenos/ de estar obsesionada con parecer más joven, y es realmente una forma tan tediosa y sutilmente viciosa de hacer bullying a una persona. Yo no hago esas cosas, incluso me he tomado la molestia de que un cirujano plástico me dijera categóricamente que no lo hago y no lo he hecho y aún así hay un coro siempre que me dice: 'Dios mío, estás irreconocible', 'Dios mío, ya ni siquiera te pareces a ti misma' ", ha contado a través de un post en Instagram.

"Sucede constantemente y normalmente son las mujeres las que lo hacen. Evidentemente he envejecido, todo el mundo envejece; No me preocupa demasiado el envejecimiento, porque encontré a mi padre muerto cuando tenía cinco años. Pasé la mayor parte de mi adolescencia y de mis 20 lisiada con ansiedad severa y ataques de pánico de los que me iba a morir. También sufrí un ataque al corazón, fui a urgencias con frecuencia y estaba en ese momento de mi vida inmovilizada por la ansiedad. El hecho de que una de las principales cosas por las que me acosan es la suposición de que no puedo soportar la idea de envejecer es tan profundamente irónico cuando todo lo que me consume de terror es pensar que vería el final de mi vida con 20 años", continúa diciendo en su mensaje.

Para explicar todo bien ha decidido ilustrar sus palabras con dos vídeos. Uno de hace 20 años donde ha dicho que estaba "más pálida" y otro más reciente de la Gala Global King's Trust 2024: "Solía depilarme las cejas a lo bestia, me encantaba ese pintalabios marrón que todo el mundo usaba. Tenía una cara más rellena, como la mayoría de nosotros en la adolescencia y en los 20. Las técnicas de maquillaje eran mate, no tan brillantes. Pensé que los contornos eran algo que me resultaba difícil solo en clase de geografía".

"Estoy publicando esto sabiendo que no tendrá ningún efecto, no va a parar. También lo publico porque, cualquiera que sea la apariencia de alguien, acusarlo constantemente de cosas que no ha hecho o estar obsesionado con la juventud cuando en realidad, actualmente estoy obsesionada con sobrevivir a una pérdida, es bullying. Por favor, parad ya", ha pedido la actriz.