El problema de Dakota Johnson con su pronunciado escote en su última entrevista: "Mis ojos están aquí arriba"

Dakota Johnson está promocionando Materialists, su nueva película junto a Pedro Pascal y Chris Evans. Cinta que cuenta la historia de Lucy, una casamentera en Nueva York, quien se ve dividida entre su pareja perfecta, un hombre rico y atractivo, y su ex novio, un camarero con problemas.

Por ello, acudió al programa de Jimmy Fallon aunque nada más empezar la entrevista la actriz comentó los problemas que estaba teniendo con el escote de su vestido.

"¡Dios mío!", dijo al sentarse en el sofá: "Este look no es el adecuado", afirmaba dándose cuenta de que no iba a estar del todo cómoda con su elección estilística.

"No, no. Me parece perfecto, te ves genial. No te muevas", le respondía el presentador.

"Mis ojos están aquí arriba", bromeó Dakota. "Ni siquiera puedo mirar ahí. No sé qué hacer. Estoy confundido", comentó Jimmy Fallon.

Johnson no pudo olvidarse del todo de su escote y cada cierto tiempo preguntaba a Jimmy: "Dime si hay algún problema".

"Ahora mismo, no hay ningún problema. Casi hay un problema, pero no del todo; es solo que... todo va según lo previsto", contestó.

"¿Alguien tiene una manta que pueda usar? Es broma", siguió diciendo la actriz.

Entonces el presentador le dio un pañuelo de papel que es lo que tenía a mano. Dakota se lo puso en el escote entre risas demostrando su sentido del humor: "¡Perfecto! ¡Nadie notará la diferencia!", bromeó. "¡Te ves estupenda!".

Al finalizar el show Fallon acabó regalándole una rebeca que el padre de la actriz, Don Johnson, le había regalado una vez.

Y le pidió que la próxima vez que fuera al programa se la volviera a dar: "Como la Hermandad de los…", dice Johnson "…El Cárdigan Viajero, sí", termina la frase Jimmy Fallon.