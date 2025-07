Dakota Johnson, harta de "perder el tiempo en sets tóxicos": se prepara como directora

Dakota Johnson está viviendo un gran momento profesional con varias películas de buena acogida, tiene al público en el bolsillo con su carisma y, además, desde su productora TeaTime Pictures no deja de poner en marcha proyectos propios. Ahora, da un paso más en su carrera y se lanza a dirigir su primera película.

Johnson está ultimando los detalles para estrenarse detrás de las cámaras con una película muy especial para ella. "Es un proyecto muy cercano a mi corazón", asegura.

Aunque Dakota ha reconocido que durante mucho tiempo no se veía lista, algo ha cambiado. "Siempre he sentido que no estaba preparada para dirigir una película. No tengo la confianza, pero, con ella, me siento muy protectora y la conozco muy bien. Puedo ver este mundo, así que no voy a dejar que nadie más lo haga. Esa es la verdadera razón", revela a Variety, refiriéndose a la que será su compañera de reparto, Vanessa Burghardt, a la que define como "una actriz autista increíble".

Johnson también habla sobre su manera de trabajar y lo importante que es para ella el ambiente que se genera en el set. "Me importa mucho cómo se llevan las personas en un rodaje y cómo colaboran", explica. "Si no hay una colaboración sana, si no encaja, entonces no encaja. Y realmente no seguimos adelante si no encaja".

Dakota Johnson | Gtres

Y añade: "Ya no puedo perder el tiempo en sets tóxicos, ni en situaciones que no sean divertidas, enriquecedoras o saludables. Esa es una de las ventajas de producir, porque puedo reunir a gente maravillosa y crear algo".

Sobre qué entiende por un entorno tóxico, la actriz lo tiene claro. "No quiero enfrentarme a nadie que sea cruel, condescendiente o poco amable".

"Tampoco quiero enfrentarme a personas que no estén dispuestas a colaborar", añade. "Luego están las cosas obvias. A estas alturas, todos sabemos lo que es un set tóxico. Somos artistas, así que hay espacio para personalidades expansivas, y trabajamos con emociones. Me encanta una discusión saludable en un set, y también creo que la mejor idea es la que debe ganar. No es una pelea. No es una carrera. Es una colaboración".

Y aunque ya desde joven decía lo que pensaba y se ha caracterizado por ello, ahora que produce y desarrolla sus propios proyectos, Johnson lo ha llevado a otro nivel. "Creo que desde muy joven he sido bastante expresiva con lo que siento. Y ahora, al estar en la posición de productora y desarrollar mis propias películas, puedo elegir a todas las personas que forman parte, y eso marca una gran diferencia".

Sin duda Dakota está en un gran momento profesional en el que ha conseguido encontrar su voz, y piensa seguir avanzando y aprendiendo.