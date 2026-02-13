Emerald Fennell se encuentra inmersa en la promoción de su nueva adaptación cinematográfica de la novela de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, un proyecto muy esperado tras el impacto de sus anteriores películas Promising Young Woman y Saltburn. En plena conversación con Baz Luhrmann, la directora ha reflexionado sobre su forma de abordar el trabajo en el set y hasta qué punto cuida cada detalle.

Durante la charla con el cineasta para la revista Interview, Fennell ha explicado con humor su obsesión por controlar todos los elementos de una escena: "Soy maniáticamente prescriptiva en muchas cosas", ha dicho, antes de bromear con que puede pasarse "un día entero observando diferentes consistencias de la eyaculación masculina" para ajustar el tono visual de una secuencia. Entre risas, ha añadido: "Estarás viendo la caída y la claridad. Por desgracia, es parte del trabajo, ¿no?".

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

La directora ha definido su versión de Cumbres borrascosas como una adaptación: "primitiva y sexual", en coherencia con el enfoque provocador que ya mostró en sus anteriores trabajos. La película está protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie como Heathcliff y Catherine, dos personajes unidos por una relación intensa marcada por el deseo, la violencia emocional y las barreras de clase.

Con este proyecto, Fennell vuelve a demostrar que su cine apuesta por una mirada incómoda y visceral sobre las relaciones humanas, algo que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de su filmografía.