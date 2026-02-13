Estrenos de cine del 13 de febrero: Deseo y obsesión en Cumbres Borrascosas, con Margot Robbie y Jacob Elordi

Cumbres Borrascosas

Emerald Fennell dirige la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, una original reinterpretación de una de las historia de amor más grandes de todos los tiempos con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas de esta trama de pasión, autodestrucción, amor y locura.

Duración: 136 minutos.

Ruta de escape

Ruta de escape, la adaptación de la aclamada novela Crime 101, de Don Winslow, cuenta la historia de un escurridizo ladrón de joyas cuya serie de atracos tienen desconcertada a la policía. Cuando planea el golpe de su vida, se cruza en su camino una desilusionada agente de seguros que no está viviendo su mejor momento. Convencido de haber descubierto el patrón de los robos, un implacable detective cada vez más cerca de la operación, aumenta el riesgo de lo que está en juego. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Rufallo y Barry Keoghan protagonizan la cinta.

Duración: 140 minutos.

El vestido

Belén Rueda protagoniza El vestido, una película de terror sobrenatural dirigida por Frank Ariza y Jacob Santana en la que la protagonista y su hija se mudan a una vieja casa en busca de un nuevo comienzo tras un divorcio difícil. Sin embargo, pronto descubren que la casa guarda una historia oscura, una cadena de tragedias que parecen repetirse generación tras generación.

Duración: 100 minutos.

Castigo divino

Castigo divino es una historia de cómo los verdaderos milagros no se esperan, sino que se hacen. Pablo Guerrero dirige esta comedia sobre un enfermero caótico y solitario cuya vida da un giro de 180 grados al recibir accidentalmente una caja mágica. Este objeto le otorga poderes sobrenaturales, pero bajo estrictas reglas de uso. Juan Dávila, Natalia Rodríguez, Lolita Flores, Macarena Gómez o Pepón Nieto integran el reparto.

Duración: 91 minutos.

No hay otra opción

En No hay otra opción, nominada al Globo de Oro a Mejor película de habla no inglesa, la historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Man-su que se embarca decidido en una búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años. Adaptación de la novela The Ax, de Donald E. Westlake, que ya fue llevada al cine en la película Arcadia, dirigida por Costa-Gavras en 2005.

Duración: 139 minutos.

Como cabras

De Sony Pictures Animation, el estudio detrás de SpiderMan: Cruzando el Multiverso, llega con Como cabras, una original comedia ambientada en un mundo de animales. La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero ella está decidido a revolucionar el deporte.

Duración: 100 minutos.