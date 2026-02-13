La controvertida adaptación de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi: Un Lo que el viento se llevó a lo Cincuenta Sombras

Cumbres Borrascosas llega al cine y seguro que has visto a sus protagonistas, Margot Robbie y Jacob Elordi, derrochando química en premieres, alfombras rojas o entrevistas mientras promocionan la película.

Por lo que su estreno es toda una expectación para los amantes de los amores imposibles. Y sí, su complicidad en pantalla es más que palpable. Pero la película es, algo más que controvertida.

Cumbres Borrascosas adapta la novela de 1847 de Emily Brontë, la insignia de la novela gótica de la literatura inglesa. Pero su directora, Emerald Fennell, a quién conocerás por haber dirigido también a Jacob Elordi en Saltburn, ha dejado muy claro que se no trata de una adaptación fiel de la novela.

Jacob Elordi y Margot Robbie en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

Y es que, Emerald coge una parte de la historia, reduce personajes y transforma algunas tramas para crear su propio universo. Por lo que si esperas una representación exhaustiva del libro original, te avisamos que no lo encontrarás.

Qué vas a encontrar: Una historia dura, cruel, clasista y toques de humor en momentos oscuros y grotescos.

También hay mucha inclemencia meteorológica, con lluvias torrenciales que acaban en revolcón o aires huracanados que sacan el mejor de los partidos a una buena melena y un vestido vaporoso.

Una parte muy cuestionada han sido las escenas de sexo entre Margot Robbie y Jacob, hay críticos que han llegado a decir que Emily Brontë se estaría revolviendo en su tumba. Aunque no es para tanto. Otros la comparan con una versión victoriana de Cincuenta Sombras.

Cumbres Borrascosas es sádica, salvaje y con un punto de BDSM. Vamos que es fuertecita.

Pero sobre todo es la autodestrucción en un mundo hostil que hace que sus protagonistas ardan en el infierno por amor.