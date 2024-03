Las conmovedoras palabras de las hijas de Bruce Willis a su padre mientras lucha con la demencia: "Ha cambiado todo tanto"

La familia de Bruce Willis continúa muy activa en redes sociales a pesar de la difícil situación que están viviendo. Desde que se diagnosticó al actor una demencia frontotemporal y se hizo pública su enfermedad, su mujer Emma Hemming, sus hijas e incluso su exmujer Demi Moore han hecho una verdadera piña por él.

Durante estos meses han hablado sobre cómo están viviendo la situación, qué hacen por él y cómo llevan el día a día y suelen utilizar sus cuentas en redes sociales para ello. Ha sido ahí donde Demi Moore ha abierto el baúl de los recuerdos y ha mostrado fotos inéditas con su exmarido actuales aprovechando su cumpleaños para felicitarle.

Rumer y Scout, las mayores de las tres hijas de Willis y Moore, tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de publicar imágenes y unas conmovedoras palabras en honor a su padre. A través de Instagram, Rumer le dedica: "Daddio, que me quieras es un auténtico regalo", dice con el cariñoso apodo con el que le llaman papá. "Eres el más divertido, tierno, encantador, fuera de este tonto mundo eres el más talentoso y mágico padre. Al mirar estas fotos esta mañana, me siento llena de la más profunda gratitud por haber elegido pasar esta vida juntos".

Sus sentidas palabras no han acabado ahí: "Soy tu primer bebé y tío, a veces desearía poder ser lo suficientemente pequeña como para volver a acurrucarme en tu pecho, reír y abrazarte. Te quiero tanto y tan dentro de mis huesos que no sé cómo mis músculos los sostienen. Eres el mejor padre que jamás podría desear. Gracias por tu generosidad, tus tonterías y tu corazón. Lou te quiere mucho. Feliz cumpleaños Daddio".

La hermana mediana, Scout, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de escribir a su padre:

"Feliz cumpleaños al rey. 19/03/24. Es increíble lo poco que ha cambiado cuando en realidad todo ha cambiado tanto. Mi padre es uno de mis mejores amigos, quizás ahora en un nivel más profundo que nunca, honestamente. Aprecio su cariño y la inmensa libertad con la que siempre nos ha querido. La tercera imagen es de cuando hice ese baile súper elegante, mi madre me hizo ir a clases de vals, pero luego, cuando mi padre y yo comenzamos a bailar por la noche, le pregunté si sabía lo que estaba haciendo y me dijo: 'Simplemente hazlo'. Y lo hicimos. Me llevó por ese elegante salón de baile con la confianza del chico de Jersey y una elegancia traviesa que rezo todos los días por haber heredado".

"Un hombre tierno, de mal humor, guapo, y muy Piscis, cuyo profundo amor por su familia solo puede sentirse, no expresarse. Cualquier palabra que utilice sería lamentablemente inadecuada. Así que en lugar de eso quiero decir gracias por querer a mi padre, gracias por compartir vuestras historias de lo que él significa para vosotros, es un gran regalo sentir vuestro amor. Muy feliz cumpleaños al MEJOR de todos los tiempos".

Las felicitaciones han tenido respuesta de Tallulah, la tercera de las hermanas, que ha puesto: "Quiero a mi familia", y hace solo un día revelaba que ha sido diagnosticada con autismo de adulta. Las fotos compartidas por Rumer y Scout y sus emocionantes palabras suman ya miles de likes y comentarios que empatizan con ellas y se muestran muy conmovidos por sus palabras.