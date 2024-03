La mujer de Bruce Willis, tajante ante el estado de salud del actor al decirse que "no tiene alegría de vivir": "Parad de asustar"

El diagnóstico de Bruce Willis con demencia frontotemporal paralizó al mundo entero. El actor, desde que se anunció su enfermedad, se retiró de la actuación para cuidarse y estar tranquilo con su mujer y sus cinco hijas.

La difícil situación de la familia Willis está constantemente en el punto de mira y son muchas las noticias que se publican sobre la evolución del intérprete y cómo su familia está afrontando la enfermedad. Ahora, su mujer Emma Heming ha querido pedir que todos esos titulares que se publican con tintes negativos cambien para poder ayudar a más familias en esta situación.

A través de dos vídeos en su cuenta de Instagram Heming se ha hecho eco de todo esto. En el primero ha dicho lo siguiente: "Es domingo por la mañana y estoy motivada. Solo he clicado en un titular. Estaba ocupándome de mis asuntos y mirando la pantalla cuando vi un titular sobre mi propia familia e hice clic. El titular básicamente dice que no hay más alegría en mi marido. Ahora, solo puedo deciros que eso está totalmente alejado de la verdad. Necesito que la sociedad y que quien escribe estos estúpidos titulares pare de asustar a la gente. Que paren de asustar haciendo pensar que una vez tienes el diagnóstico de algún tipo de enfermedad neurocognitiva, que ya está, vamos a dejarlo todo y no, es todo lo contrario, ¿vale?".

Ha finalizado diciendo: " Al 100% hay dolor y tristeza. Hay de todo eso, pero empiezas un nuevo capítulo y ese capitulo está lleno, dejadme decirlo, de amor. Está lleno de conexión, de alegría, de felicidad. Ahí es donde nosotros estamos. Por lo que parad con estos estúpidos titulares, con este estúpido clickbait que asusta a la gente . Parad de hacer eso. No hay nada que ver aquí, ¿vale?".

Acompañando al vídeo ha dejado unas palabras: "Mi experiencia es que dos cosas pueden ser ciertas y existir al mismo tiempo. Dolor y profundo amor. Tristeza y conexión profunda. Trauma y resistencia. Tuve que salir de mi propio camino para llegar aquí, pero una vez llegué, la vida realmente empezó a tener sentido y yo tenía un verdadero sentido del propósito. Hay tanta belleza y alma en esta historia. Lo que he llegado a entender es que estamos siendo educados por la gente equivocada. Gente que tiene una opinión versus una experiencia. Personas que no se han tomado el tiempo para educarse adecuadamente sobre cualquier tipo de enfermedad neurocognitiva. ¿Por qué puedo ser tan atrevida y decir eso? Porque veo titular tras titular y difuminaciones de información errónea".

A esto ha añadido: "Ni siquiera estoy hablando de mi familia, estoy acostumbrada a la locura de estos titulares e historias descabelladas. Solo estoy hablando de la conciencia básica sobre la demencia y lo que se está diciendo al público. Te preguntas después por qué la ansiedad y la depresión están tan presentes en nuestra sociedad. Honestamente creo que parte de esto tiene que ver con este tipo de cebo de clics, cómo se enmarcan y empujan las cosas hacia nosotros y cómo tenemos una fracción de segundo para coger esa información. Hombre, va a hacer algo en mi psique. A quien pueda interesarle, por favor, ten en cuenta cómo enmarcas tu historia al público sobre la demencia y profundiza más. Hay tantas organizaciones maravillosas y especialistas dentro de este espacio a los que contactar para que realmente puedas hacer la debida diligencia para hacer bien tu historia y contenido. Gracias".

Después de esta primera publicación, Emma ha querido compartir un segundo vídeo donde matiza sobre el asunto: "Una cosa más y acabo, por ahora.¿ Sabéis qué es dañino de titulares como estos? No es por nosotros, nosotros estamos bien, nosotros entendemos cómo funciona este molino de cotilleo. Es dañino para el siguiente paciente, para la siguiente persona diagnosticada con demencia porque cuando alguien de fuera del círculo interno lee algo como esto y estos titulares están pintados de un modo oscuro y sombrío, esa persona se siente con menos confianza para enfrentarse a todo porque hacen que suene oscuro y que de miedo. No estoy diciendo que la demencia sea un arcoíris y unicornios, pero hay otro lado que es bonito. Cuando pienso que hay gente escribiendo, siento que deberían mostrar todos los ángulos y no centrarse solo en la nube negra de todo esto porque la demencia es mucho más. Y ya he acabado, por ahora".

Este vídeo va acompañado del siguiente pie de foto: "Los que cuidan a los pacientes están teniendo un duro camino en lo relativo al apoyo. Estos titulares que pintan esta perdición constante y triste son dañinos para ellos cuando tratan de construir y estar unidos por los pacientes. O podría influenciar a una persona que quiere ayudar, de la otra manera. Solo os pido que consideréis reconsiderar esta narrativa negativa alrededor de la demencia. Eso sería muy amable y generoso para el que cuida y para su ser querido".

No es la primera vez que la mujer de Bruce Willis habla abiertamente en redes sobre la enfermedad de su marido, como puede verse en el vídeo que acompaña esta noticia, pero esta vez y a raíz de un titular, Emma Heming ha sido más clara y ha pedido que se apoye a los pacientes con demencia y a quienes están ahí para cuidarles, para mostrarles que también hay una parte bonita dentro de todo esto.