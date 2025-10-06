Cillian Murphy, profundamente aburrido mientras escucha hablar a Taylor Swift: Su cara se ha hecho viral

Cillian Murphy es uno de esos actores a los que es imposible odiar. El protagonista de Peaky Blinders se llevó la estatuilla a Mejor Actor con Oppenheimer y el mundo entero aplaudió el momento en el que recogía el Oscar, demostrando el afecto del público que se ha sabido ganar a lo largo de sus años en activo.

Ahora bien, si hay alguien que conoce bien del fenómeno fan esa es Taylor Swift. La artista acaba de publicar su nuevo álbum y, por si The life of a showgirl no fuera suficiente como para tener la atención mediática al completo, su inminente boda sigue acaparando titulares. Un evento que promete revolucionar el mundo y que la propia Swift espera con ganas; tal y como ha podido demostrar en una entrevista en el show de Graham Norton el pasado viernes.

Durante el programa, el propio Norton se dirigió a la cantante para "felicitarle por la nueva pieza de joyería en su dedo". A lo que ella misma respondió: "¿La actualización de hardware? Sí, mira". El público estalló en aplausos para dejar claro que su futuro matrimonio ya genera euforia en todos. Bueno, en casi todos. Y es que Cillian, sentado a su lado, mostró lo poco que le interesa el acontecimiento en sí.

Aplaudía, sí, como los demás. Sonreía, de vez en cuando. Sin embargo, cuando la entrevista profundiza en el momento en el que Travis Kelce se arrodilló, la cara de Cillian lo dice todo. O, más bien, lo contrario: no dice nada. Es el reflejo claro de la apatía y el aburrimiento.

El vídeo ha generado un mar de comentarios en redes sociales. "La batería social de Cillian está siempre al 10%", "Me encanta que a Cillian le importe un pepino" o "Cillian está tratando desesperadamente de integrarse" son algunas de las palabras que circulan en el Instagram oficial del programa.

No es la primera vez que el intérprete se hace viral. De hecho, su meme de "disappointed Cillian" se convirtió en una broma recurrente de internet. Ya en su día, dijo que no estaba familiarizado con este tipo de contenidos (ni siquiera sabía lo que era un meme). Por lo que, a pesar de los miles de comentarios que están inundando las redes sobre su nueva reacción, es muy probable que sea ajeno a lo que está sucediendo.

Puede que el actor no tienda precisamente a la efusividad en sus entrevistas y que esto no sea más que su forma natural de comportarse. Sea como sea, el contraste entre los ánimos de Taylor y la pasividad del intérprete es digna de comedia, como bien se está demostrando en internet.

Seguimos sin noticias de la fecha de la boda. Lo que sí sabemos es que Cillian se prepara para retomar el papel de Thomas Shelby el próximo año en una película de Peaky Blinders. La pregunta es: ¿Emociona este proyecto a Taylor o su reacción sería igual que la del actor?