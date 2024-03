Un "abrumado" Cillian Murphy gana el Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer y dedica el premio a la paz y a sus hijos entre el público

Cillian Murphy ha sido el actor más destacado de esta temporada de premios donde se ha llevado todos los galardones a los que ha estado nominado.

Ahora, el irlandés se ha hecho con el Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer. Un premio que para todos estaba claro ya que su interpretación ha sido valorada en todo el mundo.

Cillian ha subido al escenario donde ha soltado una carcajada nada más coger el premio y ha dicho: "La verdad es que estoy un poco abrumado, gracias a la academia", empezaba diciendo.

Cillian Murphy gana el Oscar a Mejor Actor Oppenheimer | Reuters

Para después explicar sobre su paso por la película: "Chris Nolan y Emma Thomas ha sido el viaje más emocionante, salvaje y lleno de creatividad en el que me he embarcado", comenta. Para después decir a todo el equipo con el que ha trabajado: "Me habéis llevado en brazos".

Murphy no ha querido olvidarse del resto de nominados en su discurso: "Estoy asombradísimo con vosotros, de verdad. Para luego dedicárselo a su familia: "Gracias sobre todo a mi compañera en la vida y en el arte, a mis dos hijos que están sentados ahí arriba, soy un irlandés orgulloso".

Para terminar teniendo unas palabras un tanto reivindicativas: "Rodamos una película sobre el hombre que creo la bomba atómica y, para bien o para mal vivimos en el mundo de Oppenheimer, por lo que me gustaría dedicarle este galardón a los que luchan por la paz".