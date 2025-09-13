Antena 3 Logo Antena 3
RUMORES

Cillian Murphy, sobre ser Voldemort en la serie de Harry Potter: "Mis hijos me lo muestran de vez en cuando"

El sueño de muchos fans es ver a Cillian Murphy interpretando a Voldemort en la serie de Harry Potter y tras meses de rumores, el actor finalmente se ha pronunciado al respecto.

Cillian Murphy y Voldemort

Vídeo: HBO Max | Foto: Gtres/Warner Bros.

Miguel Toba
Publicado:

La serie de Harry Potter para HBO Max empezó su rodaje a mediados de julio y poco a poco hemos ido conociendo a los actores que interpretarán a los principales protagonistas, como a Harry, Ron, Hermione y hasta a los Weasley.

No obstante, Warner Bros. aún no a desvelado quién dará vida a personajes tan capitales como Voldemort. El señor oscuro aún no tiene intérprete y todo apunta a que la producción se tomará su tiempo para anunciarlo. Aunque los fans de la saga tengan a su actor soñado desde hace meses: Cillian Murphy.

Cillian Murphy en los Oscar 2024
Cillian Murphy en los Oscar 2024 | Gtres

El actor irlandés se ha postulado como el favorito de la audiencia para interpretar a Lord Voldemort y hasta ahora no se ha había pronunciado. Sin embargo, sus palabras han sido un desconsuelo para los potterhead.

Al ser preguntado en el podcast Happy Sad Confused si había algo de verdad en estas teorías, Murphy fue rotundo: "No. O sea, no. De verdad. Mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no. No sé nada al respecto".

Lord Voldemort, interpretado por Ralph Fiennes en 'Harry Potter'
Lord Voldemort, interpretado por Ralph Fiennes en 'Harry Potter' | Warner Bross

"Además, es realmente difícil seguir cualquier trabajo de Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación, así que mucha suerte a quien le toque", reflexionó sobre coger el testigo del actor, aunque éste ya dio su aprobación para que fuera Murphy el nuevo Voldemort.

"Yo estaría totalmente a favor de Cillian, sí", dijo Fiennes en Watch What Happens Live.

