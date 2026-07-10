Estrenos de cine del 10 de julio: Antonio Resines y Quim Gutiérrez llegan con la comedia del verano en Haciendo amigos

Haciendo amigos

Antonio Resines y Quim Gutiérrez protagonizan esta comedia veraniega como dos atracadores de poca monta que, mientras huyen de la policía, se topan con la monitora (Megan Montaner) de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, quien les confunde como nuevos miembro del grupo.

David Marqués, que coescribió el guion Campeones con Javier Fesser, dirige una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se embarcan en una aventura marcada por la empatía.

Duración: 110 minutos.

Vaiana

Disney presenta la versión de acción real de la exitosa Vaiana (2016), que busca reimaginar el viaje de una adolescente que, guiada por la llamada del océano, se embarca por primera vez, más allá del arrecife de su isla de Motunui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Catherine Laga'aia (Las flores perdidas de Alice Hart) da vida a Vaiana y Dwayne Johnson (Fast & Furious), también productor de la película, volverá a interpretar al semidiós Maui en una aventura a través del océano, esta vez dirigida por Thomas Kall (Hamilton).

Duración: 115 minutos.

Las corrientes

Lina, una estilista argentina (Isabel Aimé González Sola, La sociedad de la nieve), siente que algo en ella ha cambiado al volver a Buenos Aires después de dejarse llevar por un impulso repentino en Suiza, y en ella surge la necesidad de recomponer su vida.

La directora argentina Milagros Mumenthaler (La idea de un lago) busca explorar la fragilidad de la identidad, la maternidad o el deseo de la huida en una película en la que también actúa Esteban Bigliardi (División Palermo) y que fue uno de los títulos de la Sección Oficial del pasado Festival de San Sebastián.

Duración: 105 minutos.

La copia perfecta

La historia real del falsificador de billetes Jan Bojarski llega a los cines como un thriller policial ambientado en el París de los años 60 y contada a través de la doble vida de su protagonista: un hombre de familia común y, a la vez, un falsificador artesanal de billetes que pone en jaque al Banco de Francia.

Protagonizada por Reda Kateb (La noche más oscura), Sara Giraudeau (Oficina de infiltrados) y Bastien Bouillon (El conde de Montecristo), esta producción aterriza en España después de superar el millón de espectadores en Francia.

Duración: 128 minutos.

Tal vez

La célebre trapecista del Circo Price Pinito del Oro (Adriana Ugarte) tiene el deseo de elaborar sus memorias antes de su última actuación. Esa labor cae en manos de la poeta canaria Natalia Sosa (Tania Santana), con quien mantendrá una amistad que se mantendrá en el tiempo a través de cartas cuyo contenido acabará saliendo a la luz.

Tal vez es el estreno de la cineasta canaria Arima León, quien también escribe el guion de una película inspirada en la relación real entre la poeta y la estrella del Circo Price.

Duración: 116 minutos.

A 500 millas de casa

Finn y Charlie huyen de su casa familiar para permanecer juntos en medio de la ruptura de sus padres. 500 millas los separan de su destino, la casa de su abuelo en la costa oeste irlandesa, en un viaje marcado por la nostalgia familiar.

Los jóvenes actores Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit) y Dexter Sol Ansell (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) y Bill Nighy (Love Actually) protagonizan esta coproducción británica e irlandesa dirigida por Morgan Matthews (X+Y).

Duración: 102 minutos.

Marielle lo sabe todo

La idílica relación entre Julia y Tobías se ve truncada cuando su hija Marielle adquiere habilidades telepáticas que impiden a la pareja seguir manteniendo sus secretos, mentiras e incomodidades, dando lugar a situaciones cada vez más absurdas e inesperadas.

El alemán Frédéric Hambalek (Modell Olimpia) estrena su segundo largometraje con un humor inspirado en el cine de Yorgos Lánthimos (Pobres criaturas) y la comedia negra propia de Ruben Óstlund (El triángulo de la tristeza).

Duración: 86 minutos.

Winnipeg, el barco de la esperanza

Víctor, un padre viudo, y su hija Julia se ven obligados a huir de la España franquista. Frente a un futuro en Francia marcado por la represión en un campo de concentración surge una alternativa: el Winnipeg, un buque de carga fletado por Pablo Neruda que los llevará junto a más de 2.000 refugiados republicanos a Chile.

Basada en la novela de la guionista Laura Martel, esta película de animación dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga busca indagar en un episodio clave para la memoria histórica de España.

Duración: 81 minutos.

Un taxi en Tokio

Un recorrido en taxi por la capital japonesa será el vínculo entre Koji, un taxista con problemas económicos, y Sumire, una mujer de 85 años camino de la residencia donde vivirá a partir de ahora, y ambos compartirán confesiones a medida que reviven los recuerdos de la anciana mientras el conductor la acompaña por lugares importantes para ella.

El director japonés Yoji Yamada (El ocaso del samurái) presenta su nueva película a sus 94 años, protagonizada por Takuya Kimura (2046) y Chieko Baisho (Plan 75).

Duración: 103 minutos.

Andy

Andy, una niña de 12 años, entabla una amistad con Fernando, otro niño al que conoce mientras emprende un viaje hacia Estados Unidos desde México con el fin de encontrarse con su madre, a la que lleva seis años sin ver.

El director español Román Parrando (El rey del cachopo) presenta esta narración marcada por las complicaciones de la migración.

Duración: 107 minutos.

El convento

El primer largometraje de Ángel M. Chivite y Luis Galindo es el estreno de terror de esta semana, un thriller de época que cuenta la historia de dos jóvenes que ingresan en un convento de clausura y que verán como su fe evoluciona hacia el miedo, todo ello inspirado en la historia real de las monjas satánicas de Corella, ocurrida en Navarra en 1750. Ana Álvarez (Cha-cha-chá) y María Mercado (La caza. Tramuntana) dan vida a las dos novicias que protagonizan este thriller.

Duración: 100 minutos.

Cinco días con Lara

La actriz transgénero Lara Martotell (Veneno Servir y proteger) charla durante cinco días con Kiko Prada (Historias de Halloween) acerca de su vida en un documental enmarcado en los paisajes de Asturias, residencia actual de la actriz y donde encontró un lugar para empezar de cero.

A través de este viaje íntimo y emocional, Lara comparte los momentos más difíciles de su vida desde una perspectiva honesta y alejada del victimismo.

Duración: 116 minutos.