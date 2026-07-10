Hablamos con Quim Gutiérrez, Antonio Resines y todo el equipo de Haciendo Amigos: "Somos iguales, nos tratamos por igual"

Este 10 de julio llega a los cines Haciendo Amigos, una comedia dirigida por David Marqués y protagonizada por Quim Gutiérrez y Antonio Resines, que sigue a un grupo de atracadores obligados a esconderse haciéndose pasar por miembros de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad.

Póster de Haciendo amigos | Atresmedia Cine

La película está basada en una comedia francesa que fue un gran éxito, aunque el equipo fue claro en marcar distancia con el material original. Según nos explicaron David y la guionista Marta González de Vega, de la cinta francesa solo se mantuvieron los primeros 15-20 minutos, el punto de partida. "Luego es completamente original, por libre, en cuanto a todo lo que ocurre con el desarrollo de la trama, el desenlace y, por supuesto, con los personajes protagonistas", señaló Marta.

De hecho, el proceso de escritura fue al revés de lo habitual: primero se seleccionó al elenco de personas con discapacidad intelectual, y el guion se escribió después, a la medida de cada personalidad. "Ese es el proceso inverso que teníamos que hacer en esta película con respecto a los guiones habituales. Buscar primero a los actores y luego escribir para adaptarlo a sus personalidades, que son increíbles, diversas y maravillosas", contó la guionista.

Sobre el mayor desafío de la película —hacer reír sin caer en la burla—, David fue tajante: contaron con el respaldo de asociaciones y fundaciones especializadas en discapacidad, y eso le dio libertad para no quedarse corto. "Lo que he querido es ir un paso más allá de lo que se había hecho hasta ahora", explicó el director.

Quim Gutiérrez, que en la película se hace pasar por un integrante del grupo de teatro, contó que el vínculo con sus compañeros no fronterizo se sintió más real de lo que esperaba. "En 30 segundos con este señor estábamos abrazados, de hecho me sonrojó más él a mí con las cosas que me decía que no al revés", relató el actor sobre su primer encuentro con el elenco. Según Quim, esa cercanía inmediata le hizo dejar atrás ideas preconcebidas sobre la discapacidad: "Ahí rompí como varias líneas mentales que uno cree que tiene con las personas con discapacidad".

Antonio Resines, por su parte, compartió una anécdota sobre cómo se filmó la particular dinámica entre su personaje y el de Quim: durante el rodaje casi nunca vio la cara de su compañero. "Estábamos mirando de frente como a cámara, o a ellos, en cada escena, y cuando he visto la película me he quedado asombrado, porque el tío hace unas cosas que me han dejado impresionado", contó el actor, que definió el trabajo de Quim como "estupendo".

Marta también habló del delicado equilibrio entre la comedia gamberra y el respeto, un límite que el propio elenco les ayudó a encontrar. "Nosotros, con el temor de no pasarnos, a veces decíamos, uy, esto se va a pasar, nos quedamos cortos. Y ellos mismos nos animaban a que no, que nos diéramos más caña, porque es que somos iguales", recordó la guionista.

Incluso el título de la película nació en el set, casi por accidente. Según contaron David y Marta, la cinta tuvo "mil títulos" durante el rodaje hasta que Antonio Resines empezó a repetir la frase en el set. "Y es que nada define mejor esta película que Haciendo Amigos", concluyó el director.

Con este enfoque, Haciendo Amigos se estrena hoy con la promesa de hacer reír sin dejar de lado la mirada íntima sobre la discapacidad y la amistad. No te la pierdas.