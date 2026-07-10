Hilaria Baldwin muestra el caos de viajar sola a España con sus 7 hijos para reencontrase con su familia: "Abrumador"

Hilaria Baldwin ha revolucionado las redes al documentar sus vacaciones en Mallorca junto a sus siete hijos, un viaje marcado por la absoluta ausencia del actor Alec Baldwin.

Este viaje se produce pocas semanas después de que la creadora de contenido anunciara públicamente su intención de regresar a España de vacaciones para "tantear el terreno", rompiendo así con cinco años de silencio tras la viral polémica sobre sus falsos orígenes mediterráneos.

"Es como si estuviéramos tanteando el terreno para ver cómo sería pasar los veranos allí en lugar de en los Hamptons", desvelaba recientemente.

Prueba de que ya disfruta de la isla son las fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram. Alguna de las instantáneas muestran imágenes muy cotidianas donde aparece posando sonriente en una heladería junto a sus hijos bajo el título: "Lo estamos pasando de maravilla visitando a nuestra familia en Mallorca".

Sin embargo, el verdadero reto para la empresaria de 42 años ha sido enfrentarse en solitario al trayecto de avión con una familia tan numerosa, una experiencia que ella misma ha calificado como "un caos sin fin, pero valió la pena cada segundo".

Hilaria ha publicado un tierno vídeo en el que se aprecia en primer plano las caras de los pequeños en el avión mientras su madre les interroga sobre cómo se van a portar.

Acompañando a este clip, ha dejado una sincera descripción: "La primera vez que vuelo con los 7 sola… Necesitaba que me prometieran que se portarían bien, algunos querían que no me hiciera muchas ilusiones… pero la verdad es que se portaron muy bien".

"Cuando la familia vive lejos, llegar a ellos parece abrumador con tantos niños, pero esta experiencia me enseñó que hemos entrado en una fase en la que los niños son lo suficientemente mayores como para que podamos hacerlo más (o menos) fluidamente. Me siento muy motivada al saber que podemos pasar más tiempo con nuestra familia", escribe.