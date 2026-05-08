Lluvia de críticas a Christopher Nolan por el lenguaje que usa en La Odisea: "Muy desagradable"

Christopher Nolan ha vuelto a situarse en el ojo del huracán en las redes sociales con el lanzamiento del primer tráiler de su versión de La Odisea.

El director, que viene de triunfar con Oppenheimer, ha invertido 250 millones de dólares en la que es la producción más cara de su carrera, rodada íntegramente con cámaras IMAX.

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

Sin embargo, lo que se presentaba como una obra definitiva sobre la mitología griega ha empezado a recibir ataques por su falta de rigor histórico en el lenguaje.

Recientemente, el propio Christopher Nolan confesó que rodar La Odisea fue una absoluta pesadilla por las dificultades técnicas, un esfuerzo que ahora se ve empañado por la respuesta de los fans.

La controversia ha estallado al escuchar a los personajes hablar con acentos americanos actuales y utilizar expresiones contemporáneas. Los espectadores han criticado que el Telémaco de Tom Holland llame a su padre "papá" o que el Odiseo de Matt Damon grite "¡VAMOS!" al lanzarse a la batalla, algo que muchos consideran impropio de una tragedia épica.

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

Las redes sociales se han llenado de comentarios negativos ante esta interpretación: "La forma en que hablan los personajes resulta muy moderna y muy desagradable; en películas como esta uno espera ver diálogos más elegantes y poéticos".

Muchos fans también han criticado la adaptación en los comentarios del propio tráiler en YouTube: "La gente se queja de que la armadura es históricamente inexacta. Pero al menos clavaron el acento de Boston de Odiseo".

Este enfoque moderno ha sorprendido especialmente al tratarse de un director británico que suele cuidar al detalle la atmósfera de sus trabajos.

Christopher Nolan arrasa en los Oscar con Oppenheimer | Getty

A pesar del revuelo en redes, la producción cuenta con un reparto estelar que incluye a Anne Hathaway y Robert Pattinson, y promete un despliegue visual sin precedentes.

Queda por ver si, una vez se estrene en julio, la potencia de las imágenes de Nolan logra acallar las quejas sobre unos diálogos que, de momento, suenan demasiado actuales para los seguidores de la epopeya clásica.