Desde que fue diagnosticada hace más de un año con esclerosis múltiple, la conocida actriz Christina Applegate ha ido actualizando sobre su lucha a sus fans y todos los que se preocupan por ella.

El pasado noviembre reapareció en público para recibir su estrella en el Paseo de la Fama protagonizando un momento muy emotivo, y desde entonces ha estado más activa en la vida de Hollywood debido a la temporada de premios y al estreno de la última temporada de su serie 'Dead to Me', que se esforzó en acabar pese a estar ya sufriendo el deterioro físico de la enfermedad.

Christina se animó también a acudir a los Critics Choice Awards esta semana junto a sus adorables hijos, y ahora ha decidido sacar a la luz el tipo de comentarios de odio que acaba recibiendo para dejar claro que no va a permitir vejaciones así.

Christina Applegate en los Critics Choice Awards | Getty

"Pueees tomé la desafortunada decisión de mirar algunos comentarios en un artículo de People magazine sobre mí y mis hijos en los premios CCA. Por supuesto le dije que esto no era amable. Esto fue lo que respondió. Qué le pasa a la gente. Por cierto, me reí", relata en sus redes sociales con una captura de pantalla del tipo de trolls a los que se enfrenta.

"La esclerosis múltiple no te ha hecho lucir así, eso ha sido un cirujano plástico. Y eres una estafadora y no Christi a Applegate (sic)", decía la usuaria. Y en otro comentario añadía: "Y un cirujano plástico malo además".

Su post se ha llenado de comentarios de apoyo de fans y compañeros del gremio que le aconsejan que nunca caiga en leer comentarios, pues el odio online es imposible de contener.

Christina Applegate sigue batallando con su enfermedad y sincerándose sobre todo lo que ha pasado para ayudar a otros que puedan verse en su misma posición.

La actriz ya comentó en el show de Kelly Clarkson que usa el humor para poder lidiar con toda la situación.

"Mi humor es lo que me protege y me mantiene bien, pero por supuesto, por dentro las cosas se sienten. Lo hago un poco para desviar la atención y también para que la gente no esté con miedo a mi alrededor", explicaba.