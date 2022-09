Chris Rock rompe su silencio sobre la bofetada de Will Smith: "El hijo de puta me golpeó por hacer una broma de mierda"

Fue en marzo cuando Chris Rock soltó aquel chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, que llevó al de 'Men In Black' a levantarse: "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2".

GI Jane es una película de 1997 protagonizada por Demi Moore y en ella se rapa para interpretar a la primera mujer en ser entrenada por los Navy Seal.

Con paso firme y delante de una multitud que no lo detuvo, Will Smith caminó hasta el escenario y le propinó al cómico una bofetada que nunca olvidaría.

Cuatro meses después de estos eventos, Will Smith reapareció para pedir disculpas públicamente y dijo que había intentado contactar con Chris Rock pero que "no estaba preparado para hablar".

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar | Cordon Press

En los últimos días se ha visto al que fue 'El Príncipe de Bel-Air' volviendo a las redes sociales y a compartir su trabajo y su intimidad. Y es que parece que el público está olvidando poco a poco el evento más violento de la gala de los Oscar 2022.

Quien parece que aún ni perdona ni olvida es Chris Rock. El cómico ya rechazó hace unos días presentar los Oscar 2023 y ahora, subido de nuevo en el escenario, ha lanzado nuevos dardos.

Chris Rock no ha perdonado a Will Smith por la bofetada

Durante su show en Liverpool, Dave Chapelle le preguntó si le había dolido la bofetada de Will Smith y esta vez Chris Rock se explayó en su respuesta.

"Maldita sea, el hijo de puta me golpeó por una broma de mierda, la broma más inocente que he contado", recoge Daily Mail.

Pero el comentario no quedó ahí. "Dio la impresión de ser una persona perfecta durante 30 años, pero se arrancó la máscara y nos mostró que es tan feo como el resto", continuaba.

"Cualesquiera que sean las consecuencias... Espero que no se vuelva a poner la máscara y deje respirar a su verdadero rostro", terminó.

Y es que más tarde Chris Rock aclaró que no tiene intención de perdonar a corto plazo al actor.

...

