En las últimas semanas, el enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni por It Ends With Us ha ido sumando nuevos capítulos a medida que salen a la luz documentos judiciales, mensajes privados y grabaciones internas del entorno de la productora Wayfarer. Estas filtraciones están dibujando un retrato cada vez más tenso del clima que se vivió durante la producción y la posproducción de la película. En este contexto, un audio inédito ha situado de forma inesperada a Scarlett Johansson dentro de la conversación, aunque de manera totalmente indirecta.

La grabación procede de una conversación entre la cineasta Claire Ayoub y Steve Sarowitz, cofundador de Wayfarer, en la que el empresario habla de su experiencia trabajando con Johansson en su debut como directora. En el audio, Sarowitz afirma: "Me encanta este empoderamiento femenino. Tenemos otra directora debutante a la que apoyamos". Ayoub bromea entonces diciendo: "¿Una mujer llamada Scarlett Johansson? ¡Estoy tan emocionada por ella!", a lo que Sarowitz responde con ironía: "Estamos intentando darle su primera gran oportunidad. Quizás la gente sepa de ella después de esto".

Scarlett Johansson | Gtres

El productor continúa elogiando a la actriz con palabras muy concretas: "Ella era tan tranquila, serena, serena y segura de sí misma… y agradable". A continuación, introduce una comparación directa con Blake Lively: "Es muy interesante porque trabajas con tanta gente. Casi todos son amables, y luego está Blake, que es totalmente diferente a todos los demás. No es que quiera decir nada malo de ella, pero es diferente".

Sarowitz amplía su reflexión con una crítica general sobre el trato en la industria: "Creo que, en general, la mayoría de la gente ve lo que hacemos, ve que somos amables, y ellos también lo son. Aunque no lo fueran del todo. Simplemente creo que algunos olvidaron aprender a ser amables", sentencia en los audios recogidos por US Magazine.

La aparición del nombre de Scarlett Johansson en este audio no está relacionada directamente con el conflicto legal, pero ilustra el tono de las conversaciones privadas que están emergiendo ahora en el proceso judicial, alimentando una polémica que sigue creciendo y salpicando a más figuras del entorno de la película.