Jonah Hill ha vuelto a llamar la atención con su transformación física en el rodaje de Outcome, la nueva película de Apple TV+ que él mismo ha escrito, dirigido y protagonizado junto a Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer. En la imagen compartida en redes sociales se le puede ver con la cabeza completamente rapada, una frondosa barba blanca y una figura visiblemente más esbelta, un aspecto que lo hace casi irreconocible para muchos fans.

En la fotografía, Hill aparece apoyando una mano sobre el hombro de Reeves durante una escena del rodaje, mostrando un cambio de imagen muy distinto al que el público asocia con sus papeles más populares en títulos como Supersalidos o El lobo de Wall Street. Aunque el actor ya había sorprendido meses atrás con una notable pérdida de peso durante otros proyectos reciente, en esta nueva producción vuelve a exhibir una silueta mucho más delgada.

La película presenta a Hill como Reef Hawk, una antigua estrella infantil de Hollywood que atraviesa una profunda crisis personal. La sinopsis oficial adelanta: "Reef Hawk, el niño símbolo de Hollywood desde los seis años, no está bien". Y añade: "Cuando se entera de un complot de extorsión vinculado a un video misterioso, Reef se embarca preventivamente en una gira de redención para enmendarse, enfrentar sus demonios y evitar que lo cancelen".

Con este proyecto, Jonah Hill no solo se pone delante de la cámara, sino que refuerza su faceta como creador, apostando por un papel marcado por la decadencia, la autocrítica y la reinvención personal, en una historia que promete mostrar una de las versiones más oscuras y vulnerables del actor hasta la fecha.