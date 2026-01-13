Daniel Stern, actor de Solo en Casa, envuelto en una investigación judicial por solicitar prostitución

Daniel Stern, uno de los rostros más recordados de Solo en casa por su papel como Marv Merchants, había regresado recientemente a la actualidad por su ausencia en el 35 aniversario de la película. Ahora, el intérprete vuelve a ser noticia por un motivo muy distinto, ligado a una investigación judicial en California.

Según han confirmado los fiscales del condado de Ventura, Stern ha sido acusado de un delito menor por solicitar prostitución. La información ha sido confirmada por un portavoz de la fiscalía a Entertainment Weekly.

Daniel Stern | Cordon Press

El cargo fue presentado este lunes y está relacionado con un incidente que, presuntamente, tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Camarillo. Además, el actor fue citado por las autoridades en un motel de la zona.

Por el momento, no se han hecho públicos más detalles sobre las circunstancias exactas del caso ni sobre los próximos pasos del proceso judicial.