Sydney Sweeney confiesa que con 16 años le quisieron poner bótox o no triunfaría: "Me dijo que me arreglara la cara"

En la actualidad, los retoques estéticos son cada vez más comunes entre las celebridades, e impulsados por la presión mediática y los estándares de belleza de la industria del entretenimiento, estas prácticas también han calado en el resto de la sociedad.

Aunque a menudo se critica a los famosos que recurren a estas prácticas, detrás de muchas de esas decisiones hay inseguridades personales o incluso recomendaciones de personas ajenas.

Este tipo de presiones son las que vivió Sydney Sweeney en sus inicios, cuando tan solo era una adolescente sobre todo por tener "los músculos de las cejas muy fuertes".

Ahora, con 28 años y siendo uno de los iconos de belleza y sensualidad de Hollywood, la actriz ha revelado en una entrevista con Variety que le aconsejaron utilizar bótox para triunfar.

"Alguien me dijo que me arreglara la cara o si no, no lo conseguiría. Debía ponerme bótox. ¡Tenía 16 años!", contaba.

"O estaba en un casting, leyendo mi escena, y el director de casting estaba comiendo una bolsa de patatas fritas, y yo pensaba: 'No estás prestando atención para nada'", continuaba la actriz.

Sin embargo, Sweeney ha sido muy clara al desmentir que haya recurrido a los retoques estéticas: "Nunca me he hecho nada. Me dan pánico las agujas. Nada de tatuajes. Nada. Voy a envejecercon dignidad".

Además la actriz de Euphoria ha respondido a los que utilizan sus fotos de niña para justificar sus supuestas operaciones: "Es muy gracioso... Pienso: 'Tengo 12 años en esa foto. Claro que me voy a ver diferente. Ahora llevo maquillaje y tengo 15 años más'", decía.