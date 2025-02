Brandon Sklenar (It Ends With Us) se desmarca de Blake Lively tras haberla apoyado al principio de la demanda con Justin Baldoni

El cast de It Ends With Us se ha mostrado, en mayor o menor medida, a favor de Blake Lively durante su batalla legal con Justin Baldoni, aunque últimamente ha habido mucho más silencio entre los demás actores.

Cuando los rumores de un posible feud entre el reparto de la película y el director comenzaron a circular, los usuarios de redes sociales pronto se dieron cuenta de que ninguno de los actores seguía a Justin Baldoni durante la promoción, y de hecho hicieron toda la gira por separado, mientras con Blake se mostraban de lo más cercanos y amistosos.

Cuando estalló la polémica y Lively presentó su demanda, la estrella del film que estuvo más implicada fue Brandon Sklenar, que interpreta a su otro interés amoroso, Atlas.

Blake Lively y Brandon Sklenar en It Ends With Us | Gtres

Sklenar no dudó en compartir en sus redes el artículo del New York Times con las acusaciones de Blake diciendo: "por lo que más queráis leed esto", y mencionaba a Lively con un emoji de corazón.

Mientras detalles y rumores se seguían sucediendo en los días siguientes, Brandon incluso escribió una carta en su Instagram intentando defender a las "mujeres" de la película y acusando a la opinión pública de culpar a la víctima.

Mucho ha llovido desde entonces en el mediático caso, y gran parte de la opinión pública ha girado tras filtrarse numerosas pruebas y mensajes por parte del equipo de Baldoni.

La encarnizada lucha continúa y ahora, durante una entrevista en televisión, le han preguntado a Sklenar por la polémica, a lo que responde:

"Sí, bueno... Yo solo quiero que la gente recuerde por qué hicimos la película en primer lugar, y lo que representa, intentar mantener el foco en eso", afirma, intentando redirigir el foco a la violencia doméstica.

"Esta película significó mucho para mí, y tengo a alguien muy muy cercano en mi vida que ha pasado por lo que Lily ha pasado durante mucho tiempo. Y he estado en primera línea ayudándola lidiar con eso, así que esa película significó mucho para mí, y para ella. Fue una de las razones, que yo hiciera esa película le dio la fuerza de cambiar su vida así que... Sí, significa mucho para mí, así que es una pena que la cosa se haya alejado de la esencia de esto, al final se emborrona y solo quiero recordar a la gente por qué lo hicimos en primer lugar", se lamenta.

Pero entonces la presentadora le pregunta, a bocajarro, '¿eres team Blake o team Justin?'.

Brandon se queda impactado por unos segundos y responde con una risa nerviosa, para terminar diciendo: "soy team It Ends With Us".

El clip no ha tardado en hacerse viral por lo que puede significar que ya no sea tan directo en su apoyo a Blake Lively.