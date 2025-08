Hugh Jackman y Sutton Foster, pillados de escapada de lujo tras poner fin a sus matrimonios

Hugh Jackman, conocido por sus papeles en películas como X-Men, The Greatest Showman o Los Miserables, ha combinado el cine con su pasión por el teatro musical. Esto lo llevó en 2022 a protagonizar The Music Man en Broadway junto a Sutton Foster, actriz y cantante ganadora de dos premios Tony.

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención un poco antes de la turbulenta separación de Jackman de su esposa, la actriz y productora Deborra-Lee Furness, con quien estuvo casado durante 27años; y del divorcio de Sutton con el guionista Ted Griffin a finales de 2024.

Aunque Jackman y Foster han intentado ser discretos sobre su vínculo, no lo han sido del todo. La confirmación llegaba a principios de 2025 junto unas fotos paseando de la mano y otras poco tiempo después besándose en el coche.

Hugh Jackman y Sutton Foster | Getty

El australiano, de 56 años, y la estadounidense, de 50, se han ido de escapada romántica a Canyon Ranch, un lujoso resort en Massachusetts rodeado de la naturaleza de los Berkshires, según han contado fuentes a Us Weekly.

El viaje ha sido diseñado para que ambos desconectaran y disfrutaran de los servicios de primera del lugar como el spa, la cocina de autor o las clases de ejercicio, algunas dirigidas por la misma Foster, que ejerce como instructora en el estudio boutique Limit de Nueva York desde 2023, según indicaba la fuente.

Esto ha sido un descanso para la pareja antes de que Jackman retome su espectáculo Hugh Jackman: From New York, With Love en Radio City Music Hall, que comenzará de nuevo el 15 de agosto tras su pausa.