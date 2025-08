Primer vistazo al nuevo traje de SpiderMan: Brand New Day y atención a los detalles más clásicos

El 1 de agosto ha sido un día muy especial para los fans de SpiderMan. El personaje cumplía 63 años y comenzó el rodaje de la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland. SpiderMan: Brand New Day ya ha arrancado su producción con estreno previsto para el 31 de julio de 2026 y por ello, Sony y Marvel Studios han lanzado el primer teaser.

En el breve vídeo se ha revelado el traje que lucirá el actor y se han apreciado los detalles de cómo será esta nueva piel.

Después de lo visto en las anteriores cintas con unos diseños más tecnológicos, todo hace indicar que Peter Parker vestirá una versión clásica, recordando a la etapa de Tobey Maguire.

Tobey Maguire en 'SpiderMan' de Sam Raimi | Columbia Pictures / Marvel Entertainment

En el adelanto se distingue un bordado más grueso de las costuras de la telaraña que envuelve el traje además de tonalidades más brillantes.

La ausencia de gadgets que estuvieron presente en los anteriores trajes de SpiderMan será un hecho a tener en cuenta, tal y como se mostró al final de SpiderMan: No Way Home. En su última escena, Peter Parker confecciona él mismo su atuendo y se ve ya usándolo por las calles de Nueva York.

Junto a ello, se espera que el personaje vuelva a un entorno más callejero que aún no se ha explorado en el UCM con Holland.

Tom Holland como SpiderMan | Marvel

Mark Ruffalo vuelve como Hulk

La otra gran noticia alrededor de la película, que ha adelantado The Hollywood Reporter, ha sido el regreso de Mark Ruffalo como Hulk para SpiderMan: Brand New Day. Tocará esperar para saber si formará equipo junto a Spidey y The Punisher tras la confirmación de Jon Bernthal.

Al mismo tiempo, Michael Mando se pondrá en la piel de Scorpion, el villano que hizo un cameo al final de SpiderMan: Homecoming en 2017.