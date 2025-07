Jason Momoa, en shock e irreconocible al ser obligado a afeitarse tras muchos años: "Dios, lo odio"

Jason Momoa se ha convertido en una de las estrellas más reconocibles de Hollywood gracias a su imponente presencia física, su carisma y, por supuesto, su barba característica.

Desde su salto a la fama como Khal Drogo en Juego de Tronos, pasando por su papel como Aquaman en el Universo DC, hasta su interpretación de Duncan Idaho en la saga Dune, el actor hawaiano ha mantenido una imagen muy definida que lo ha hecho inconfundible ante el público.

Su barba ha sido parte esencial de su identidad tanto dentro como fuera de la pantalla, por eso, su decisión de afeitarse por primera vez en tantos años no ha pasado desapercibida.

¿El motivo? Su vuelta al rodaje de Dune: Parte 3, dirigida por Denis Villeneuve y donde compartirá pantalla con su hijo Nakoa-Wolf, quien interpretará a Leto II Atreides, el hijo de Paul (Timothée Chalamet).

Momoa, que está irreconocible, ha documentado el momento a través de sus redes, donde se le ve con una afeitadora eléctrica.

"No me he afeitado en 6 años y allá vamos otra vez", comenzaba diciendo.

En el video, Momoa mira a cámara mientras se afeita y, entre risas, dice reacio al momento: "Solo por ti, Denis", confirmando su papel en la próxima entrega de Dune y haciendo alusión a su director.

Jason Momoa sin barba | Instagram de Jason Momoa

Instantes después, ya sin barba, se puede observar su reacción inmediata al ver su cara completamente despejada: "Maldita sea, ¡Lo odio!".

Este cambio ha dejado en shock a las redes por la gran diferencia entre el antes y el después del aspecto de Jason.

En el clip, el intérprete también ha aprovechado para hablar sobre el cambio climático y su activismo contra el plástico de un solo uso promocionando su marca de agua envasada en aluminio que busca reemplazar el plástico en el consumo diario.