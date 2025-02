Salen a la luz los mensajes de Blake Lively llamando "pervertido" a Justin Baldoni y contando que lloraba al llegar a casa del set

Sigue saliendo nueva información sobre la batalla legal entre Blake Lively y su coprotagonista de It Ends With Us Justin Baldoni. Esta disputa entre ambos comenzó en diciembre de 2024 cuando la actriz demandó al actor, alegando que la acosó sexualmente dentro del set de rodaje. En respuesta a estas duras acusaciones, el actor contratacó con otra demanda donde involucró al marido de Lively, Ryan Reynolds. Además, creó una web donde ha estado haciendo públicas varias pruebas sobre el caso.

Ahora la actriz ha actualizado su demanda tras su reaparición pública en SNL, después de semanas en la sombra. En esta nueva acusación, Lively asegura que no está sola y que varias mujeres del set le confiaron que se habían sentido "incomodadas" por Baldoni.

En medio de esta demanda enmendada, han salido nuevas posibles pruebas donde Lively llama "pervertido" a Baldoni en unos mensajes con una mujer anónima -amiga en común de ambos- durante el rodaje de la película el 24 de mayo de 2023. De hecho, los abogados de la actriz afirman que Lively y esta mujer del rodaje "hablaron de cómo ambas se sentían incómodas en el set ese día", reporta Page Six.

Lively en los mensajes "confesó que sentía que 'debía decir algo esa noche después de terminar de rodar', pero que 'no estaba segura de cómo hacerlo...'".

En otro de los mensajes, la actriz confesaba a esta persona: "Te iba a invitar a venir al set mañana. Esta gente... wow. Es una locura digna de RRHH hoy. De los dos", refiriéndose tanto a Baldoni como al coproductor de Wayfarer, Jamey Heath.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

A lo largo de la conversación los describió a ambos como "pervertidos" y añadió: "En plan mantened vuestras hormonas a raya. Esto no es cosa mía. No lo quiero. No quiero vuestras miradas, ni palabras, ni lengua, ni vídeos de tu mujer desnuda. Es un shock. Menudos payasos", escribía Blake enfadada. La mención a la 'mujer desnuda' también se aborda en la demanda de Baldoni y muestra que se trataba de un vídeo de la mujer de Heath después de dar a luz, con su bebé en una bañera.

Posteriormente, la actriz confesaba haber llegado a casa después del trabajo y haberse puesto allorar debido a la situación vivida en el set.

En la demanda se afirma que estas quejas por "comportamiento inapropiado" fueron reportadas a Baldoni, Heath y al ejecutivo de Sony, Ange Gianetti, pocos días después de que Lively confesara su malestar en estos mensajes.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha realizado declaraciones sobre esta queja enmendada de la actriz, explicando: "Nuestros clientes han sido transparentes al proporcionar recibos, documentos en tiempo real y vídeos que muestran una historia completamente diferente a la que ha sido manipulada y seleccionada para los medios".

"Nuestros clientes se han tomado este asunto y estas cuestiones muy en serio a pesar de las bromas que han hecho públicamente la demandante y su marido", comenta, haciendo referencia a la broma de Reynolds en SNL donde la pareja ha reaparecido públicamente.

"Su demanda enmendada, que deja mucho que desear, está llena de rumores infundados de personas anónimas que claramente ya no están dispuestas a presentarse ni a apoyar públicamente sus afirmaciones", explica.

"Como los documentos no mienten y las personas sí, las próximas declaraciones de quienes inicialmente apoyaron las falsas afirmaciones de la Sra. Lively y de quienes son testigos de su propio comportamiento serán esclarecedoras. Lo que resulta verdaderamente incómodo aquí es la falta de pruebas reales de la Sra. Lively", concluye el abogado.

La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue escalando con nuevas acusaciones y pruebas. Ambos mantienen su versión, pero el caso aún no tiene una resolución clara. Tocará esperar hasta 2026 cuando ambos se enfrenten ante un juez.