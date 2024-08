Brandon Sklenar, actor de Romper el círculo, rompe su silencio sobre toda la polémica alrededor de la película

La película Romper el círculo (It Ends with Us) ha sido objeto de controversia debido tanto a las tensiones reportadas entre los actores principales, Blake Lively y Justin Baldoni, como a las críticas sobre cómo se ha manejado el delicado tema de la violencia doméstica en su narrativa. Estas cuestiones han generado un amplio debate entre los fans y los medios, poniendo a la producción bajo un intenso escrutinio.

En respuesta a la creciente controversia, Brandon Sklenar, uno de los actores principales, ha emitido un comunicado pidiendo a los fans que detengan los ataques en línea hacia las actrices y la autora del libro, Colleen Hoover.

"Colleen y las mujeres de este elenco luchan por la esperanza, perseverancia, y porque las mujeres elijan una mejor vida para sí mismas. Denigrar a las mujeres que pusieron tanto de su corazón y alma para hacer esta película porque realmente creen en su mensaje, parece contraproducente y le resta valor a la temática del filme. Es, de hecho, todo lo contrario", ha expresado Sklenar.

El actor también ha destacado la importancia de las intenciones detrás de la película: "Lo que haya o no haya pasado detrás de escenas no debería restar valor a nuestras intenciones al hacer esta película. Ha sido desalentador ver la cantidad de negatividad siendo proyectada online".

Sklenar ha subrayado la responsabilidad del equipo al abordar temas tan sensibles: "Créanme cuando les digo, no hay ninguna persona involucrada en esta película que no estuviera consciente de la responsabilidad que teníamos al hacerla. Una responsabilidad hacia todas las mujeres que han experimentado trauma generacional, violencia doméstica o que les ha sido difícil mirar en el espejo y amar a quien ven".

Finalmente, ha hecho una llamado a la amabilidad: "Todo lo que pido es que, antes de difundir odio en internet, se pregunten en qué ayuda eso. Se pregunten si sus opiniones están basadas en hechos. O si solo quieren formar parte de algo. Vamos a formar parte de algo mejor juntos. Una parte de una nueva historia escrita para mujeres y para toda la gente".

Brandon Sklenar ha emergido como una voz conciliadora, llamando a la reflexión y a la amabilidad, y subrayando la importancia de centrarse en el mensaje positivo que la película intenta transmitir. Su intervención busca redirigir la conversación hacia un enfoque más constructivo y respetuoso, alineado con los valores centrales de la obra.