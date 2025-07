Nueva actriz para Katniss: La obra de Los juegos del hambre encuentra a su reemplazo de Jennifer Lawrence

El universo de Los juegos del hambre no deja de crecer y a más de una década del estreno de la primera película, Lionsgate prepara una nueva entrega titulada Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que tiene su estreno previsto para noviembre de 2026. La cinta está ambientada 24 años antes de la historia original y centrada en los 50º Juegos del Hambre, los que convirtieron a Haymitch Abernathy en vencedor.

Además, la franquicia también se prepara para conquistar el teatro con una ambiciosa adaptación escénica. Se trata de The Hunger Games: On Stage, una obra que se estrenará el 20 de octubre de este año en el Troubadour Theatre de Londres.

Tiene una producción de gran escala, una audiencia circular con el escenario en el centro y efectos escénicos diseñados para recrear la crudeza del Capitolio y la tensión de la arena.

El guion corre a cargo del dramaturgo nominado al Olivier, Conor McPherson, con dirección de Matthew Dunster, conocido por montajes visualmente arriesgados y narrativamente intensos.

A parte del espectáculo, el reparto también tendrá el listón muy alto y, en medio de tanta expectación, ya se ha anunciado quién tomará el relevo a Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen en este gran proyecto: la actriz inglesa Mia Carragher, hija del comentarista de fútbol inglés y exjugador del Liverpool, Jamie Carragher.

"Estoy muy emocionada de interpretar a Katniss. Me identifico mucho con ella", decía Mia en un video compartido en redes sociales en el que se le veía practicando para su papel. "Creo que es muy intrépida, pero también tiene ese don de la crianza", explicaba.

"Todos deben venir a ver The Hunger Games: On Stage porque no será nada como lo que hayan visto antes", animaba la actriz.

Carragher tiene tan solo 21 años y, de momento, es relativamente desconocida para el gran público. Con una intensa formación en interpretación, la joven ya ha demostrado su talento en producciones como The Gathering o Let's Love, donde compartió reparto con Josh Hutcherson (Peeta Mellark).

Su padre la ha felicitado en redes sociales con un post de la imagen su presentación como Katniss en la obra de teatro, foto que incluso se ha puesto de perfil: "Estoy estallando de orgullo contigo siendo la primera en el escenario Katniss Everdeen", escribía en el pie de foto.

"Has trabajado tanto durante tantos años para conseguir un papel tan increíble, te mereces esto cariño", añadía.

Con una nueva película en camino y una ambiciosa adaptación teatral a punto de estrenarse, el mundo distópico de Los juegos del hambre demuestra que sigue siendo tan relevante como cuando cautivó por primera vez a millones de espectadores.

Todo apunta a que Panem aún tiene mucho por contar, y su fuego, como diría Katniss, se propaga.