Lindsay Lohan revela el verdadero motivo por el que dejó Hollywood para vivir en Dubái con su familia: "Aquí es ley"

Lindsay Lohan está de vuelta tras superar sus años más duros. La actriz reapareció en el cine una década después de la mano de Netflix, con dos películas navideñas como lo fueron Navidad de golpe y Nuestro secretito, y Un deseo irlandés. Ahora, la intérprete revisita a uno de sus personajes más icónicos en Ponte en mi lugar 2 (Freakier Friday), la secuela de la comedia que protagonizó en 2003 junto a Jamie Lee Curtis y cuyo tráiler tienes en el vídeo de arriba.

Han pasado más de 20 años desde que esta cinta se estrenara y, entre medias, Lohan ha vivió una serie de altibajos y polémicas con las que casi se autodestruye. La actriz fue detenida en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de cocaína o robo de joyas, ingresando varias veces en rehabilitación, y siendo condenada en 2010 a 90 días de prisión de los cuales cumplió 14.

Lindsay Lohan | Gtres

No fue hasta 2014 cuando la actriz comenzó a reconducirse huyendo de Los Ángeles e instalándose en Dubái. En la ciudad de Emiratos Árabes lleva una vida tranquila alejada de los focos y allí dio a luz a su hijo Luai, que comparte con Bader Shammas.

Recientemente, en plena promoción de su nueva película, ha dado la razón de por qué prefiere vivir en Dubái en vez de Hollywood.

"Está lejos de Hollywood y llevo una vida muy normal", dijo en el programa LIVE with Kelly and Mark. "No me preocupa que no pueda ir a comer a un sitio concreto porque alguien le saque una foto a mi hijo. Me siento muy segura", comentó.

"Ni siquiera puedes sacarle una foto a otra persona si estás en un restaurante. Tienes que preguntarle a la persona si puedes hacerle una foto, lo cual es muy diferente a lo que ocurre aquí", respondió en referencia a lo que ocurre en Estados Unidos, añadiendo que en Dubái "es la ley" y que "la privacidad es clave".

Sin duda, un refugio para Lohan después de estar toda su vida en el foco mediático primero como artista infantil y luego como estrella mundial. En julio de 2022, la actriz contrajo matrimonio con el banquero Bader Shammas y un año después nació su primer hijo. Lo que está claro, es que momento no tiene planes de regresar a Hollywood.