Bradley Cooper, muy sincero sobre sus problemas y su devoción por su hija: "No estoy seguro si estaría vivo si no fuera padre"

Bradley Cooper ha tenido hasta el momento una vida de luces y sombras. A pesar de su pasado con las adicciones, el actor ha sabido salir adelante y poner el foco en su carrera, ya no solo como intérprete sino también como director.

Aunque con Maestro, su última gran apuesta, nada saliese como esperaba, el actor ha continuado con su vida laboral acudiendo a distintas entrevistas. Si bien en la última se animó a contar una surrealista anécdota relacionada con Beyoncé y Ha nacido una estrella, ahora Cooper ha tirado por su lado más personal y ha hablado de su hija.

El intérprete tuvo a Lea, de 6 años, con la modelo Irina Shayk. Ya no están juntos, pero mantienen una buena relación. En una reciente entrevista en el podcast de su amigo Dax Shepard, Armchair Expert, Bradley ha hablado de muchos temas relativos a su vida como padre.

Primero, tras una broma de Dax diciendo que él y Kristen Bell se pasean por su casa "desnudos todo el tiempo", el actor ha contestado: "Mi padre siempre estaba desnudo". Según ha contado, él mantiene las costumbres casi igual que su padre, aunque en lo relativo al baño, su padre mantuvo la privacidad hasta que fue diagnosticado con cáncer: "No crecí de esa manera. En absoluto. Creo que nunca vi a mi padre en el váter hasta que se puso enfermo. Como nunca en mi vida".

Bradley ha contado que en su casa, en cambio, sí que mantiene la puerta abierta, incluso cuando está su hija Lea: "Hablamos cuando yo estoy en el váter y ella en la bañera. Es un poco nuestra tendencia ahora". Al parecer, el actor se acostumbró a pasear desnudo y dejar la puerta abierta al vivir en pequeños pisos en Nueva York: "La bañera, el inodoro y la cama están todos en la misma habitación. Las escaleras suben y es todo un piso".

Tras contar esta curiosa anécdota, se ha sincerado sobre la llegada de su hija al mundo: "Los primeros ocho meses... ni siquiera sabía si realmente quería a la niña. Es droga. Es genial. Estoy viendo cómo esta cosa se transforma. Esa es mi experiencia. Fascinado por ello. Me encantó cuidarla. ¿Pero moriría si alguien entrara con un arma?". Sin embargo, todo esto desapareció: "Y entonces, de repente, ya no hay duda".

Además, se ha referido a su pasado con las drogas y la paternidad: "Soy un padre que busca hacer el menor daño posible a mi hija. Que un niño no crezca de esa manera... Quiero que tenga, en la medida de lo posible, una base de cemento de como 25 pies de espesor, con la que pueda andar sobre esta tierra. Ese es el objetivo. Puedo sentir la seguridad que ella siente. Es tan tangible; es palpable. Eso es muy gratificante". El actor ya ha hablado en otras ocasiones sobre sus adicciones y cómo afectaron a su vida, como puede verse en el vídeo de arriba.

Bradley Cooper e Irina Shayk en 2016 | Gtres

Cooper se ha puesto serio contando cómo ser padre le ha cambiado la vida: "Honestamente, no estoy seguro si estaría vivo si no fuera padre. Solo necesitaba que alguien dijera: 'Vamos a echar este ancla enorme' y yo dije: '¿Por qué? Estamos acelerando. Acabamos de recibir una mejora en el barco y sé de dónde viene el viento'. Y me dijeron: 'No, se avecina un tsunami y necesitas un ancla y la vamos a soltar. Esto dictará todo lo que hagas de ahora en adelante. Tu ADN te dirá que hay algo más importante que tú'".

El actor ha hecho toda una reflexión sobre sus cambios en los últimos años: "Hay ciertas partes de mí que realmente han necesitado un trabajo serio". A pesar de ello, se muestra siempre muy feliz hablando de Lea y de su buena relación con ella. La última vez que se les vio juntos fue en el estreno de Maestro, cuando la pequeña fue la acompañante de su padre y sus imágenes dieron la vuelta al mundo.