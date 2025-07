Brad Pitt teme por los actores jóvenes "atrapados" en franquicias y superhéroes: "No lo hagas, morirán"

Brad Pitt está viviendo uno de sus momentos más relajados y accesibles en años en cuanto a estar en el foco mediático.

En plena promoción de F1, su nueva película ambientada en el mundo de la Fórmula 1, se está dejando ver más que nunca y hablando con una franqueza que no siempre se le ha conocido.

Ha pasado por varios podcasts, como el de Dax Shepard —donde incluso se sinceraba sobre si se había planteado experiencias gays— y ahora ha sorprendido con otra charla en el programa New Heights, presentado por Travis y Jason Kelce (sí, el novio de Taylor Swift). Ahí ha dejado algunas reflexiones muy a lo Pitt: entre el cariño, la ironía y un poco de filosofía sobre Hollywood.

Durante la conversación, el actor ha hablado de su admiración por las nuevas generaciones de actores, aunque también ha confesado cierta preocupación por el camino que muchos están tomando, especialmente en lo que respecta a las franquicias y el cine de superhéroes.

Brad Pitt | Gtres

"Me gusta ver lo que está aportando la nueva generación", decía Pitt. "Me gusta ver a qué se enfrentan y la forma en la que negocian y encuentran su camino. Ellos lo disfrutan más. Nosotros éramos más tensos y todo tenía que ver con la interpretación... como que no te podías vender, no te podías vender. Pero ahora es como 'podemos ser artistas en muchos ámbitos diferentes, así que hagámoslo y disfrutémoslo'", reflexiona, pero confiesa lo que le inquieta más.

"Pero también se ven atrapados en eso de que 'tienes que tener una franquicia' o 'tienes que tener un superhéroe'. Pero yo les sigo diciendo: '¡No! ¡No lo hagas! Morirán'", apunta, reconociendo que ve el fin de este tipo de proyectos.

Sin dar nombres, Pitt ha dejado claro que le entusiasma ver talento nuevo, pero no tanto esa especie de norma no escrita de que todo actor joven tiene que apuntarse sí o sí a una saga o ponerse una capa. Los hermanos Kelce también han comentado que ese tipo de producciones pueden acabar agotando a cualquiera, y Brad ha asentido, señalando que ese ritmo "puede ser matador".

Aunque hizo un cameo fugaz en Deadpool 2, Pitt ha evitado los superhéroes toda su carrera. Y en este momento más relajado y abierto que está viviendo, parece querer usar su experiencia para advertir a los que vienen detrás, como hizo Leonardo DiCaprio con Timothée Chalamet. Y viendo que no le ha ido mal, seguro que más de uno se lo piensa.