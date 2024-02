Leonardo DiCaprio advirtió a Timothée Chalamet que no hiciera películas de superhéroes y su respuesta fue tajante

Timothée Chalamet es, sin lugar a duda, uno de los actores del momento y en un gran punto profesional por el esperado estreno de su último proyecto.

Dune: Parte Dos llega a los cines este 1 de marzo y las expectativas son cada vez mayores por parte de los fans, que ya están refrescando la memoria con Dune: Parte Uno y preparándose para esta nueva entrega.

A lo largo de estos meses tanto Chalamet como el resto de sus compañeros de reparto han acudido a diversos programas y entrevistas para promocionar a la que acaba de convertirse en la película mejor valorada de la historia de IMDb.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Timothée? En su corta carrera se ha convertido en uno de los jóvenes con más éxito de Hollywood y parece que alguna clave se la dio el mismísimo Leonardo DiCaprio, cuando trabajaron juntos en No mires arriba.

En una reciente entrevista con The New York Times, el intérprete ha contado que el actor de Titanic le dio un consejo profesional: "Me dijo 'No a las drogas duras ni a las películas de superhéroes'. Lo cual me pareció muy bueno. ¡Los sigo ambos! Pero la película que me hizo querer actuar es una película de superhéroes, El Caballero Oscuro. Así que si el guion fuera genial, si el director fuera genial, tendría que considerarlo", afirma, muy seguro.

A pesar de que por el momento Chalamet ha seguido el consejo de su veterano compañero, si se le presenta la oportunidad de hacer una gran producción lo consideraría. No es la primera vez que el intérprete habla sobre El Caballero Oscuro de Christopher Nolan.

"Cuando tenía 12 años, después de asistir a una de las presentaciones de mi hermana Pauline de ballet, le pedí a mi madre y a mi abuela que vieran El Caballero Oscuro de Christopher Nolan conmigo. Fuimos a AMC Empire 25 en Times Square para una proyección a las 07:30. Dejé ese teatro cambiado y lo digo en serio. La actuación de Heath Ledger en esa película fue visceral y viral para mí, y ahora tenía el gusanillo de la actuación", contó en el año 2018.

La mayoría de sus compañeros como Zendaya o Florence Pugh, sí que han participado en películas de superhéroes, pero Timothée Chalamet por el momento no ha sucumbido ante ellas. ¿Tendrá razón Leonardo DiCaprio con esta advertencia?