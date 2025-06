Brad Pitt habla sobre su "experiencia gay" cuando se le insinúa a Dax Shepard en su entrevista más vulnerable

Brad Pitt está promocionando su nueva peli, F1, y se ha animado a dar su entrevista más larga e íntima hasta la fecha. Y no podía ser en otro sitio que en el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, que lleva años asegurando que Pitt sería su invitado soñado.

Por fin Dax y Monica lo han conseguido y la charla con Brad, al que el presentador conoce de los círculos de Alcohólicos Anónimos, no ha decepcionado. Ha habido tiempo para recordar sus inicios, ponerse vulnerable, e incluso insinuar un idilio homosexual entre ellos.

Empieza cuando Dax le pregunta, "dada la forma en la que nos conocimos, ¿te pone nervioso hablar conmigo aquí?", y Brad pícaro responde: "sexualmente, ¿te refieres?".

Y Monica, co-host de Dax, replica "oh ya quisiera él...", y Dax lo reconoce también. Entonces Pitt reflexiona: "Sabes, nunca he tenido una experiencia gay. Creo que se me pasó un poco la oportunidad. Pero, si me animo... no serías tú", se sincera.

Dax no puede ocultar su decepción: "Oh tío, por un momento me tenías. Estaba en plan, 'wow, lo va a decir'".

"Serías quizás el 14º, o el 15º", añade echando más sal a la herida.

"No quiero presumir, pero necesitarías ir cogiendo práctica para lo mío. Sí que recomiendo que vayas empezando con otros", insiste Shepard siguiendo la broma.

También reflexionan sobre lo diferente que era la forma en la que ellos crecieron respecto a la sexualidad, con insultos homófobos siendo utilizados a diario y que el propio Brad asegura haber recibido junto a su hermano; "nenaza", "maricón", etc.

La pareja de actores habla también abiertamente sobre su participación en Alcohólicos Anónimos y su camino en la sobriedad, donde Pitt reconoce que pese a su fama no le resultó difícil mostrarse vulnerable en estas reuniones, una vez que vio que los demás hombres (porque era un "grupo de solo hombres", por lo que explican) se abrían en canal.

Actualmente el actor, de 61 años, continúa su relación con Ines de Ramon, de 32, y fuentes cercanas a la pareja no dejan de asegurar que cada vez van más en serio y están muy comprometidos el uno con el otro.