Las mejores y peores películas de Brad Pitt y dónde verlas

Brad Pitt nunca pierde, al parecer, el favor del público. A pesar de que los últimos años han sido duros para su imagen, a causa del conflicto con Angelina Jolie y sus hijos, el actor no ha parado de trabajar; eso sí, con papeles pequeños en películas grandes o como protagonista de cintas más discretas. No ha sido hasta ahora, con F1, cuando se ha puesto de nuevo al frente de una superproducción de 300 millones de dólares. Puedes ver su avance arriba.

Hollywood y el público siguen del lado de un actor cuya carrera hoy analizamos, pasando por sus mejores películas y también por las peores. Para ello, hemos echado un vistazo a las calificaciones de su filmografía en IMDb, aunque luego las analizaremos por cuenta propia. Esto es lo mejor y lo peor de Brad Pitt (y dónde puedes verlo).

LAS MEJORES PELÍCULAS DE BRAD PITT

5. 12 años de esclavitud

Nota: 8,1

Dónde verla: Movistar Plus+

Aunque Brad Pitt solo tiene un personaje secundario aquí, los tres Oscar que se llevó la cinta de Steve McQueen (incluido Mejor película) atestiguan por qué tiene tan buena nota. Una historia dura (basada en hechos reales), sobre un hombre negro libre de Nueva York que es engañado y vendido como esclavo en Louisiana. Como curiosidad, desde Italia nos llegó una polémica curiosa: se realizaron unos carteles no oficiales con las caras de Pitt y Fassbender bien grandes (para convertirlos en reclamo para el público) y el protagonista en segundo plano, lo cual no era muy atinado.

4. Snatch: Cerdos y Diamantes

Nota: 8,2

Dónde verla: Netflix

Brad Pitt se metía en la piel del boxeador Mickey O'Neil en esta película de Guy Ritchie donde también encontramos a ladrones, apostadores ilegales, gánsteres y matones a sueldo. Aquí, el director británico abundaba en lo que ya le había funcionado en su ópera prima, Lock and Stock, sirviéndose de ese universo de bajos fondos para darle al público una propuesta energética, entretenida al extremo, con un ritmo visual endiablado y mucho humor negro. Ambas películas serían los pilares de su carrera, a cuyos temas y tonos ha vuelto últimamente en las series The Gentlemen y Tierra de mafiosos.

3. Malditos bastardos

Nota: 8,4

Dónde verla: Amazon Prime Video

A nadie le extrañará que aparezca en esta lista una de las colaboraciones entre Pitt y Quentin Tarantino (la otra es Érase una vez en... Hollywood, aunque volverán a trabajar juntos en The Movie Critic). Aquí Brad Pitt encarna al teniente Aldo Raine, encargado de adiestrar a un grupo de soldados judíos (los "bastardos" del título) para tratar de hacer caer a los jefes del Tercer Reich, en una peculiar combinación de cine bélico, acción y comedia. Que no se apoye en hechos históricos reales es lo de menos (aunque esto hizo que la crítica se polarizase), lo relevante es si Tarantino logra entretener y sacarle jugo a la premisa. Para algunos, es una diversión brillante; para otros no necesariamente la mejor del director. Juzguen ustedes mismos.

2. Seven

Nota: 8,6

Dónde verla: Netflix, Movistar Plus+, Filmin

Obra maestra de David Fincher, aquí Brad Pitt formaba pareja de detectives con Morgan Freeman para atrapar a un asesino en serie que utilizaba los siete pecados capitales como tema de sus crímenes. Un thriller que no se apoya solamente en la incógnita de quién es el asesino y cómo se le descubre, sino que brilla por toda la atmósfera que construye, su violencia y la inteligencia del guion. Quizás hoy día sea imposible replicar el impacto que tuvo para quienes la vimos en los años noventa, pero sigue vigente su calidad. Y, sin duda, ha sido una película que ha marcado a muchísimos otros thriller policiales que han venido detrás.

1. El club de la lucha

Nota: 8,8

Dónde verla: Movistar Plus+, Disney+

Y también a Fincher le debe Pitt su película mejor puntuada en IMDb, El club de la lucha. Aunque hoy día es incuestionable su estatus como película de culto, en su día tuvo críticas irregulares y no funcionó en taquilla como se esperaba. Pitt interpreta a un vendedor de jabón, Tyler Burden, que convence al protagonista interpretado por Edward Norton (personaje del que nunca se llega a decir el nombre) de fundar un club clandestino de peleas, pero que será mucho más que eso (y no decimos más, por si alguien todavía no la ha visto). Más allá de lo interesante que es la película per se (y muy violenta, eso también), no es menos apasionante analizar todas las lecturas que ha tenido posteriormente y por qué se ha convertido en un icono para ciertas masculinidades.

LAS PEORES PELÍCULAS DE BRAD PITT

3. Frente al mar

Nota: 5,3

Dónde verla: Apple TV+ (alquiler), Amazon Prime Video (alquiler)

Para hacer menos sangre, con las películas más malas de Brad Pitt solo cogeremos tres y nos saltamos un par de títulos que no se pueden encontrar en plataformas por ningún lado (Una rubia entre dos mundos y El lado oscuro del sol). Así, llegamos a esta medalla de bronce de lo malo, Frente al mar, con guion y dirección de Angelina Jolie. Dirigía a su entonces marido, interpretando ambos a un matrimonio en horas bajas. Se les criticó por intentar hacer cine de autor al estilo europeo sin conseguirlo.

2. El favor

Nota: 5,2

Dónde verla: Amazon Prime Video

No es ningún secreto que antes de hacerse famoso Brad Pitt participó en un buen puñado de películas con calidad de cine de sobremesa. Entre ellas está esta comedia sobre dos amigas; una de ellas no quiere ser infiel a su marido pero quiere cumplir su fantasía de acostarse con un excompañero buenorro del instituto, así que le pide a la otra que lo haga por ella, como favor. Y, sí, Brad Pitt es el buenorro en cuestión.

1. Clase sangrienta

Nota: 4,6

Dónde verla: Filmin

Y llegamos a la película de la filmografía de Brad Pitt que tiene la peor nota de todas, suspendiendo incluso por debajo del cinco. Si la anterior era del 94, en esta tenemos que retrotraernos hasta 1989 para asistir a un peculiar slasher. La premisa es sencilla: Paula tiene dos pretendientes, uno malote y guapo (Pitt) y otro que acaba de salir de un hospital mental y empieza a cargarse a gente. La película no funciona ni siquiera como "guilty pleasure" de terror; es mala sin paliativos. Eso sí, Brad Pitt aparece increíblemente joven y bello, así que quizás, solo por eso, a algún espectador le compense la tortura.

BONUS:

F1, la película que tiene Brad Pitt ahora en cartelera, cae del lado bueno del ranking de sus películas (tiene, por ahora, un 7,9 en IMDb), por debajo de otra tan mítica como 12 monos y por encima de otra colaboración Pitt-Tarantino, Amor a quemarropa (dirigía Tony Scott, pero Quentin era uno de los autores del guion). La gran apuesta, El curioso caso de Benjamin Button y Ocean's Eleven también tienen, por supuesto, el favor del público. En cambio, se quedan con el aprobado raso, y sin mucho amor por parte de la audiencia, otros títulos como El consejero, Máquina de guerra o The Mexican.