VIVIENNE JOLIE
La hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie se suma a sus hermanos para romper lo último que lo unía a su padre
Vivienne, la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie ha presentado una petición formal en un tribunal para adoptar únicamente el apellido Jolie, sumándose así al distanciamiento que ya han iniciado sus hermanos mayores.
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La fractura entre Brad Pitt y sus hijos suma un nuevo capítulo definitivo. Vivienne Jolie-Pitt ha presentado una solicitud ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para cambiar legalmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie.
Según documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail, el motivo del cambio de nombre es "por motivos personales" y la audiencia judicial oficial está programada para el 2 de noviembre.
Con este movimiento a sus 18 años, la pequeña de la familia sigue el camino iniciado por sus hermanos Maddox, Zahara y Shiloh, este último tras tomar una decisión motivada por "acontecimientos dolorosos".
En mayo de 2024, ya omitió el apellido de su padre en la producción de Broadway de The Outsiders, apareciendo como Vivienne Jolie mientras ejercía como productora de la obra junto a su madre.
La decisión de varios de los hijos del matrimonio ha vuelto a desencadenar un cruce de acusaciones entre los entornos de los actores.
Mientras fuentes cercanas al intérprete califican la situación a Page Six de "alienación parental total y completa" y acusan a Angelina Jolie de utilizar a los hijos como un arma, personas próximas a la actriz afirman que distanciamiento responde al daño sufrido tras el tenso incidente en un avión privado en 2016 que desembocó en el divorcio de la expareja.
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