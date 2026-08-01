Los incendios en Francia rodean la bodega por la que Angelina Jolie y Brad Pitt llevan años de disputas legales

Los incendios forestales que están arrasando el sur de Francia ya han llegado hasta las inmediaciones del Château Miraval, la finca que Angelina Jolie y Brad Pitt siguen disputándose en los tribunales desde hace años.

Unas imágenes aéreas publicadas por TMZ muestran una enorme columna de humo muy cerca de la propiedad. Por ahora, la casa no ha sufrido daños y parece haberse librado de las llamas, aunque el fuego ya afecta a los terrenos que la rodean.

La finca francesa lleva años siendo uno de los grandes puntos del enfrentamiento entre los dos actores. De hecho, hace solo unas semanas Angelina Jolie ha respondido al último movimiento de Brad Pitt, que ha vuelto a intentar acceder a varios años de sus registros financieros. La actriz asegura que su exmarido ha tergiversado en varias ocasiones sus reclamaciones dentro de la larga batalla legal por el control de la bodega de Miraval.

Todo ocurre mientras Francia atraviesa la peor temporada de incendios forestales de los últimos veinte años, con numerosos focos activos en distintos puntos del país.

La situación ya ha obligado a varias caras conocidas a abandonar sus casas. George y Amal Clooney han anunciado recientemente que han evacuado su vivienda en Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde viven junto a sus hijos de nueve años, ante el avance del fuego.