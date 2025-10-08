Atresmedia adaptará el exitoso formato internacional The Box

Atresmedia vuelve a apostar una vez más por traer a España los grandes programas que triunfan a nivel internacional y por ello prepara ya la adaptación de The Box. El Grupo trabaja ya en la versión española del que es el formato estrenado en este año 2025 que cuenta con más adaptaciones en todo el planeta. Una auténtica revelación televisiva que prepara ya su aterrizaje en España.

The Box es un novedoso reality de competición protagonizado por 12 famosos encerrados en unas icónicas cajas individuales. Ellos no saben a dónde van ni qué les espera. En cada entrega del programa, al abrirse las puertas, se encuentran en medio de un desafío completamente inesperado que deben entender y resolver sin instrucciones previas, pistas ni contexto. Todos conviven en una base fija donde se forjan alianzas y rivalidades.

Un gran éxito internacional

The Box se ha convertido en pocos meses en un gran éxito y en una auténtica revelación televisiva en todo el planeta: es el formato estrenado en 2025 que cuenta con más adaptaciones internacionales. Se estrenó triunfando el pasado mes de enero en Noruega (TV2), convirtiéndose en el estreno más visto del canal y ha sido ya renovado por una segunda temporada. Un éxito que se ha replicado en otros países como Dinamarca (TV2), donde el programa también ha triunfado cerrando su primera temporada con máximo de audiencia y en Finlandia (Nelonen), donde también también ha sido un éxito.

Otras grandes cadenas europeas como ITV1 (Reino Unido), TF1 (Francia), RTL4 (Holanda) o TV4 (Suecia) ya preparan sus respectivas adaptaciones. Al igual que Atresmedia, que traerá el formato a España.

Así es la mecánica de The Box

12 famosos son los protagonistas de The Box. Ellos deben enfrentarse a todo tipo de desafíos sin conocer ningún tipo de información previa sobre ellos. Cada episodio presenta dos pruebas (una individual y otra grupal) y un duelo final. En cada entrega, el perdedor del duelo final abandona la competición. En el episodio final, cuatro concursantes se enfrentan en los últimos desafíos. Solo tres alcanzan la prueba definitiva: elegir una entre tres cajas idénticas. Solo una contiene el gran premio de 50.000 euros.

The Box entra a formar parte de la familia de grandes formatos de Atresmedia en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que resuena en todo el mundo. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como Mask Singer, El 1%, Traitors o La Voz.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como Drag Race España, ¡Boom!, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, ¿Quién quiere ser millonario? o Atrapa un millón.

Además, en Atresmedia ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: Tu cara me suena. El talent show ha cumplido ya más de una década en pantalla siendo uno de los programas más vistos de la televisión y líder imbatible de audiencia en cada una de sus entregas.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. El Hormiguero se ha consolidado un año más como el formato de mayor éxito de nuestra televisión, y ha arrancado su nueva temporada como líder indiscutible, siendo el programa más visto de la televisión y logrando su mejor arranque histórico.