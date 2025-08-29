Blake Lively no se ha puesto en contacto con Taylor Swift "ni lo va a hacer": fuentes revelan que no irá a su boda

Taylor Swift y Blake Livelyhan sido amigas inseparables durante muchos años hasta que Taylor se ha visto envuelta en la batalla judicial de Blake con Baldoni, lo que ha abierto una grieta entre las artistas.

Desde ese momento no se las ha vuelto a ver juntas y el distanciamiento se evidencia en los gestos más cotidianos de apoyo que antes eran recurrentes: ni Swift felicitó públicamente a Blake por su cumpleaños, ni Blake ha comentado o celebrado el reciente compromiso de Taylor con Travis Kelce.

Mientras la cantante celebra su compromiso con la estrella de la NFL, la actriz no solo no ha dado la enhorabuena a Swift, sino que tampoco tiene intención de hacerlo por ahora, según ha contado una fuente cercana a Daily Mail.

"Blake no se puso en contacto con ella, ni lo va a hacer", aclaraba.

"Ahora no es el momento. ¿Qué sentido tendría ponerse en contacto ahora? Realmente no lo tiene. (Lively) tiene cosas más importantes que hacer", decía la fuente justificando el silencio de la actriz de It Ends With Us.

"Esto es algo de lo que habríamos hablado en el pasado, como qué iba a pasar, si ella iba a estar en la boda, cómo sería eso. Todo eso. Pero ahora, solo hay silencio", añadía.

Taylor Swift y Blake Lively en la Super Bowl | Cordon Press

"No hay ninguna duda sobre si Blake estará o no en la boda, porque simplemente no estará. Ella lo sabe, y no creo que quiera hablar especialmente sobre eso", ha alegado la fuente insinuando el fin definitivo de su amistad.

Mientras Blake continúa en su disputa contra Justin Baldoni, hasta la celebración del juicio en marzo de 2026; Taylor está en una nueva y buena etapa de su vida personal, por su compromiso, y profesional, por el lanzamiento de su nuevo álbum The Life Of A Show Girl, el cual podría incluir una canción dedicada a Lively.